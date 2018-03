Investigarán a Keiko Fujimori por lavado de activos

Un tribunal peruano revocó este lunes una sentencia de primera instancia que ordenaba a la Fiscalía concluir la investigación a Keiko Fujimori y su esposo, Mark Vito, por la presunta financiación irregular de su campaña presidencial en las elecciones de 2016.

Por dos votos contra uno, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional dejó sin efecto el fallo emitido en noviembre por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que daba a la Fiscalía diez días para concluir las diligencias preliminares, al considerar que ya había excedido el plazo máximo de investigación.

El tribunal valoró que el fiscal José Domingo Pérez, que investiga el caso como un presunto delito de lavado de activos, aplicara en septiembre el código procesal penal de la Ley de Crimen Organizado, lo que le permite ampliar el periodo de investigaciones hasta los 36 meses por considerarse un caso complejo.

Los jueces corroboraron el criterio del fiscal al entender que la complejidad de los hechos investigados pueden involucrar a una organización criminal, así como la existencia de múltiples actos de investigación pendientes y el tiempo necesario para el procesamiento de esa información.

Los magistrados permitieron así que el fiscal Pérez pueda continuar sus diligencias hasta el 7 de marzo de 2019, dado que la investigación preliminar fue abierta el 8 de marzo de 2016.

Pérez, titular de la Segunda Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Lavado de Activos, investiga a Fujimori y Vito por las elevadas donaciones que recibieron para financiar su campaña a las elecciones presidenciales de 2016, y cuyos aportes no fueron declarados en su momento.

Entre las donaciones bajo sospecha está el dinero recaudado en tres cócteles organizados el partido fujimorista Fuerza Popular en Lima y una transferencia del LVF Liberty Institute desde los Estados Unidos.

Keiko Fujimori perdió los comicios presidenciales por apenas 40.000 votos frente al actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, tras haber sido la candidata más votada en la primera vuelta.

La hija del ex presidente Fujimori también es investigada en la Fiscalía por supuestamente haber entregado 15 millones de dólares al ex congresista y ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez para los lavara en su red de estaciones de combustible de cara a la campaña de los comicios presidenciales de 2011.

Fujimori y Fuerza Popular también son investigados una supuesta donación no declarada de la constructora brasileña Odebrecht para las elecciones de 2011, a partir de las anotaciones encontradas a Marcelo Odebrecht, ex presidente de la compañía.

DC | EFE