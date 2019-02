La advertencia que le dio John Bolton a los empleados del BCV este #2Feb

El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Boltón publicó a través de su cuenta en la red social twitter, para advertir a los empleados del Banco Central de Venezuela (BCV) y otros banqueros debería acatar la Ley de Amnistía, asimismo reiteró que los Estados Unidos (EEUU), se encuentra comprometido con los venezolanos.

“Los empleados del banco central venezolano y otros banqueros deberían aceptar la amnistía del Presidente Guaido ahora en lugar de rendir cuentas por saqueo de la riqueza del país”, dijo.

De igual forma, Boltón resaltó que las protestas en Caracas y en toda Venezuela, es por la lucha de la democracia. “Protestas masivas en Caracas y en Venezuela, luchando por su democracia y librándose de los grilletes del antiguo régimen. Incluso la policía de Barquisimeto está apoyando a los manifestantes. ¡Estados Unidos se encuentra con la gente de Venezuela!”, señaló.

Venezuelan Central Bank employees and other bankers should accept President Guaido’s amnesty now rather than be held accountable for plundering the country’s wealth. https://t.co/rDzSTNn8fr

To the Venezuelan military high command, now is the time to stand on the side of the Venezuelan people. It is your right and responsibility to defend the constitution and democracy for Venezuela! https://t.co/SWpQ8lwHAe

— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 2, 2019