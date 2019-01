Maite Delgado: Mantengo la esperanza de que recuperemos la legalidad

View this post on Instagram

💛💙♥️ VENEZUELA 🇻🇪 Contigo siempre en la mente y en el corazón Donde quiera que estemos somos VENEZUELA 🇻🇪 pendiente y conectada con lo que acontece hoy en mi Tierra , todo suma . Con la esperanza de que recuperemos la legalidad y con ella , el respeto a la constitución y a nuestro país ♥️ #venezuela #sos #unpasomas #libertad #legalidad #constitución