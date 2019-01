La advertencia de John Bolton al mundo sobre comercializar oro o petróleo con Maduro: “EEUU está dispuesto a seguir actuando”

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, advirtió este miércoles de que EE.UU. está preparado para actuar contra aquellos que hagan negocios relacionados con el oro o el petróleo de Venezuela, dos días después de imponer sanciones a la petrolera estatal Pdvsa.

“Mi consejo a los banqueros, brókeres, operadores (bursátiles), intermediarios y otras empresas: no negocien en oro, petróleo u otras materias primas venezolanas que la mafia de (Nicolás) Maduro está robando al pueblo venezolano. Estamos preparados para seguir tomando medidas”, escribió Bolton en su cuenta oficial de Twitter.

El asesor de Trump no dio más detalles sobre en qué consistirían esas represalias, ni si llegarían a imponerse sanciones secundarias a aquellas compañías que negocien con empresas controladas por Maduro, como EE.UU. ha hecho en el caso de las compañías extranjeras que compraban petróleo a Irán.

La advertencia de Bolton llega después de que el presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Manuel Quevedo, anunciara que la petrolera estatal modificará sus operaciones y evalúa cambiar procedimientos contractuales por “fuerza mayor” ante las sanciones impuestas en su contra por Estados Unidos.

Junto al petróleo, Estados Unidos cree que el comercio de oro es uno de los principales apoyos de Maduro para mantenerse en el poder, y el Tesoro señaló en particular el año pasado a Turquía por su compra de varias toneladas métricas de ese metal precioso.

En noviembre, el Gobierno del presidente Donald Trump ya anunció sanciones a aquellos ciudadanos y empresas estadounidenses que hagan “transacciones fraudulentas y corruptas” con oro venezolano, aunque no ha impuesto restricciones hasta ahora a los negocios lícitos con ese sector.

En cuanto a las sanciones contra Pdvsa, según los expertos, prometen contraer severamente el flujo de caja de Venezuela, un país que extrae de la industria petrolera casi el 96 % de sus ingresos.

Además, impactarán el abastecimiento de bienes básicos y combustibles, un fenómeno que ya afecta con fuerza en algunos estados fronterizos.

La Casa Blanca no está preocupada por la posibilidad de que Venezuela busque mercados alternativos para sortear las sanciones estadounidenses, afirmó en una entrevista con Efe este martes el encargado de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio Claver-Carone.

“El tipo de petróleo venezolano solamente se puede refinar en los Estados Unidos, es un petróleo muy específico, es un petróleo muy grueso. No hay países, en el mundo hay muy pocos otros sitios donde lo puedan hacer”, dijo Claver-Carone, quien aseguró que a Maduro le quedan “muy pocas opciones” para exportar su crudo.

My advice to bankers, brokers, traders, facilitators, and other businesses: don’t deal in gold, oil, or other Venezuelan commodities being stolen from the Venezuelan people by the Maduro mafia. We stand ready to continue to take action.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 30, 2019