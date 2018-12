Verdadera versión oficial del #pernil: Era necesario decir que había para que la gente votara

El audio donde habla el General Rafael Coronado Patiño, viceministro de Políticas Alimentarias, de Nicolás Maduro, donde da a conocer la verdadera versión del tema del #pernil, fue sacado a la luz pública.

Coronado Patiño habla por un grupo, presumiblemente de alguna red social, y da todo un repertorio en 58 segundos. Sin desperdicio.

El audio es demoledor. Deja al desnudo la forma como el gobierno de Nicolás Maduro juega con la buena fe de los ciudadanos venezolanos. Juega con el hambre “porque era necesario para que la gente saliera a votar”. “Era una jugada arriesgada pero necesaria”

“Camaradas les voy a hablar una sola vez de este asunto”. “Dejen ya el temita. Ya sabemos que el pernil no va a llegar en la forma que la gente cree que va a llegar”.

“La gente anda arrecha pero ya diciembre se va a terminar y eso se les va a pasar”, habla con toda frialdad y amanezante cuando les dice a sus subalternos. “Si no están de acuerdo, pónganme el cargo a la orden”.

Son algunas de las frases impactantes. “Pónganse los pantalones y apóyense en la Guardia Nacional Bolivariana”, dice en el transcurso del mensaje, en el que se aprecia la forma como fueron utilizados los mensajes para engañar a la ciudadanía.

Transcripción del mensaje del audio:

General Rafael Coronado Patiño:

“Camaradas, les voy a hablar una sola vez de este asunto. Dejen ya el temita, que si la gente anda arrecha, protestando por los perniles. Y cojan mínimo, no estén enviando mensajes como los de Gloria y Miguel.

Ustedes son los responsables del Ministerio de Alimentación. Coño, compórtense a la altura. No pueden andar asustándose por unas protestas. ¿Que la gente anda arrecha?, eso se les va a pasar. Ya diciembre está terminando.

Para final de año, la gente se le olvida todo. El camarada presidente Nicolás Maduro anunció la entrega del pernil porque era necesario. había que sacar a la gente a votar. Fue una estrategia arriesgada pero necesaria.

Así que cálmense, o me avisan y me entregan el cargo. Lo que ha llegado se ha repartido de forma eficiente. Creo yo, a todos los jefes de las unidades claves. Más no se puede hacer. ¿Se van a arrechar?… Ah bueno, imagínense eso pues…

Ya sabemos que el pernil no va a llegar como la gente cree. Tomen las medidas. Apóyense en la Guardia Nacional Bolivariana. Y les insisto. Compórtense a la altura de su cargo. Dejen ya el temita por este grupo que es para temas de coordinación…”.

¡Miserables! Habla el "viceministro de alimentación"…y confiesa que juegan con el hambre del pueblo: "Dejen el temita de que la gente anda arrecha protestando por los perniles". "Eso se va a pasar". "Ya diciembre está terminando". "Fue una estrategia arriesgada, pero necesaria" pic.twitter.com/rHfDftMgLz — Javier Vivas Santana (@jvivassantana) December 23, 2018

