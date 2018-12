Camión cayó por un precipicio dejando una fallecida y tres heridos en Naiguatá

“Venía del aeropuerto por la vía de Naiguatá y me encontré con dos carros; uno pasando al otro. Traté de esquivarlos pero el camión se me coleó y caímos al mar. Ya cuando me percaté era muy tarde. Tenía a ambos carros prácticamente encima”.

El testimonio pertenece a Richard José González Montilla (44), conductor del camión NPR, blanco, que fue a parar al mar la mañana de ayer a la altura de la Alcantarilla de Oro, sentido oeste-este.

Considera que el camión se coleó y volcó porque acababa de surtirse de gasoil y el tanque no tiene tapa. “Trabajo para una empresa que presta servicio a los bancos y venía al Banco Nacional de Crédito (BNC) de Puerto Azul a entregar las valijas”.

Producto del siniestro perdió la vida Beatriz Jiménez Martínez (74), cuyo cuerpo quedó entre las rocas. Jiménez junto a Beatriz Estefanía Camargo Jiménez (26) le habían pedido la cola al conductor, que viajaba con su ayudante, de nombre Jesús Alberto Gómez Capoana (27).

Según cuenta el sobreviviente, “todos nos precipitamos con el camión. Apenas pude quitarme el cinturón vi al ayudante que se lo estaba llevando el mar y me tiré a rescatarlo. También auxilié a la muchacha, pero cuando iba a ayudar a la señora ya había fallecido. Ambas son familiares de un compañero de trabajo y viven en Naiguatá”.

El conductor, que reside en El Junquito, presentó excoriaciones leves y fue llevado junto a los heridos al hospital de Naiguatá, donde le diagnosticaron al ayudante traumatismo craneoencefálico.

Bomberos de Vargas primeros en llegar

Marlon Sánchez, comandante de los Bomberos de Vargas, indica que fueron los primeros en llegar al sitio, por lo que procedieron a trasladar a los heridos al centro asistencial.

“Estaban conscientes, pero muy golpeados. Todos con politraumatismos. También acudieron Bomberos Marinos, Protección Civil Municipal, Emergencias 171, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Polivargas, PNB, GNB y Polimunicipal”.

