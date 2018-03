Ya se habla de una vuelta de Neymar a la Liga según la prensa española

La dura eliminación en ‘Champions’ del París SG ha vuelto a disparar los rumores sobre el futuro de Neymar, con la prensa española hablando ya de movimientos para su vuelta a la Liga española.

“Enviados del (Real) Madrid se vieron hace pocas semanas en París con el padre del jugador y dos abogados para explorar el fichaje”, afirma este viernes el diario madrileño AS.

El rotativo deportivo asegura que “el PSG pediría 400 millones de euros (492,6 millones de dólares) para soltar a Neymar”, asegura el periodista Manu Sainz, con reputación de cercano al influyente agente portugués Jorge Mendes.

Según esta información, los representantes del club blanco informaron al padre, también agente, de la estrella brasileña “del interés en fichar a su hijo y de la intención de desembolsar los 400 millones de euros”, así como de “la estrategia a seguir y los emolumentos que percibiría Neymar Jr. por prima de fichaje y salario anual”.

AS considera que “desde la llegada de Bale, en 2013 (por 100 millones de euros), el Madrid no ha fichado ningún ‘galáctico'” y tiene unas cuentas saneadas para afrontar el fichaje.

“Neymar es el elegido por el club para convertirse en el jugador con el que liderar el mundo del fútbol tras la era Cristiano”, añade.

– Encaja en todos los clubes –

Preguntado sobre esta información, el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, dijo que no quiere hablar de jugadores que no son suyos, aunque reconoció que Neymar “encajaría en todos los clubes porque es muy bueno como muchos jugadores”.

“Y lo de los 400 millones, pagaron 222 millones (el PSG por Neymar), es lo que hay, cuando me compraron (en 2001) eran 72 millones, creo, a mí me parecía una locura, y más o menos diez años después son 220 millones, puede ser que dentro de diez años van a ser 400, o antes, no lo sé”, añadió este viernes en rueda de prensa.

Sin embargo, desde Cataluña, el diario Mundo Deportivo (MD) afirma que, desde su salida hacia el PSG pagando la cláusula de rescisión de 222 millones de euros, Neymar “se ha ido ofreciendo con reiteración para regresar al club azulgrana” a partir del verano de 2019.

Estos ofrecimientos habrían llegado antes de la eliminación del PSG y de su lesión, añade MD, explicando que el jugador y su entorno han hecho llegar “a diferentes estamentos” del Barça que cometió un error.

Para el técnico del Barça, Ernesto Valverde, estas informaciones son “una elucubración que no sabemos de donde ha salido y donde va a terminar”.

“Es una elucubración, no vamos a empezar a hablar de suposiciones sino no acabaríamos”, añadió Valverde este viernes en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Málaga el sábado.

“Neymar ha llegado a preguntar a gente de peso en el Barça qué debería hacer para regresar admitiendo su errónea apuesta del pasado verano”, aseguró el Mundo Deportivo.

Pero, MD recuerda que “la herida de su traición, aunque suturada con 222 millones de euros, aún supura”.

“También hay quien cree que este ofrecimiento, difícil de aceptar, es una coartada para justificar su futura marcha al Madrid”, alegando una eventual negativa azulgrana, añade MD.

DC / AFP