¡Todo el sabor latino que tendrá el Oscar 2018!

El talento latinoamericana tiene un gran espacio en Hollywood, y lo demuestran los importantes nombres de nuestro compatriotas incluidos en los más grandes proyectos de esa industria.

La noche del domingo 4 de marzo del 2018, cuando se celebre la ceremonia número 90 de los premios de la Academia, demostraremos una vez más con orgullo el trabajo que se está haciendo.

Estas son las razones que llenan de sabor latino el Oscar de este año..

Los nominados:

Chile obtuvo una nominación por Una mujer fantástica, enfrentando a The Insult (Líbano), Loveless(Rusia), On Body and Soul (Hungría) y The Square(Suecia).

La exitosa y espectacular cinta Coco, de Disney-Pixar, basada en las tradiciones mexicanas y latinoamericanas disputa en las categorías de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original.

Los presentadores: La actriz trans chilena Dani Vega le dará un toque muy especial a la ceremonia de los Oscars 2018. La Academia anunció a los presentadores de la ceremonia número 90, entre los que destacan Mahershala Ali, Viola Davis, Laura Dern, Jennifer Garner, Greta Gerwig, Tom Holland, Margot Robbie, Emma Stone y, en efecto, Vega.

Eugenio Derbez y Eiza González presentarán un premio.

Eiza participó en una de las películas más destacadas de 2017, Baby Driver, la cual está nominada en las categorías de Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejor Edición de Sonido. Por su parte,, se convirtió en el rey de las taquillas gracias Cómo ser un latin lover que si bien no está nominada, se convirtió en todo un fenómeno en Estados Unidos.

Natalia y Gael García Bernal cantarán juntos Recuérdame (Remember Me), el tema principal de COCO

Además de los mexicanos, se confirmó la presentación de Mary J. Blige, Common, Andra Day, Miguel, Keala Settle y Sufjan Stevens Michael De Luca y Jennifer Todd.

DC / E