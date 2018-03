Smartmatic cerró operaciones en Venezuela ante incapacidad de certificar resultados

Después de 15 años de servicio y 14 elecciones asistidas brindando un sistema de votación seguro y auditable, Smartmatic cerró sus oficinas y dejó de operar en Venezuela.

Las razones del cierre son ampliamente conocidas. En agosto de 2017, después de las elecciones a la Asamblea Nacional de Constituyentes, Smartmatic declaró públicamente que el Consejo Nacional Electoral había anunciado resultados diferentes a los reflejados por el sistema de votación. Este episodio condujo a una ruptura inmediata de la relación cliente-proveedor.

Smartmatic no participó en las dos últimas elecciones (Elecciones regionales del 15 de octubre de 2017 y Elecciones municipales del 10 de diciembre de 2017), un hecho que fue informado puntualmente. Como la empresa no participó en estos procesos, y dado que los productos de la compañía no están cubiertos por la garantía y no fueron certificados para esas elecciones, Smartmatic no puede garantizar la integridad del sistema, ni puede certificar la exactitud de los resultados.

Smartmatic opera actualmente en unos 40 países de todo el mundo, en asociación con gobiernos, comisiones electorales y ciudadanos que desean llevar a cabo elecciones seguras, limpias y transparentes.

DC | Nota de Prensa