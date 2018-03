Serena Williams regresa a las pistas en el Día de la Mujer

Este jueves es una fecha muy señalada en el torneo de Indian Wells. Hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer, Serena Williams vuelve a competir en el circuito WTA un año después tras haber dado a luz a su primera hija. Una fecha con la que Serena se ha mostrado muy feliz de la coincidiencia.

Aprovechando su regreso, la tenista estadounidense ha querido colgar un gif en su cuenta de Instagram mostrando su felicidad acompañada del siguiente texto con el que anima a sus fans a colaborar con una simpática iniciativa. “Es oficial. Mi regreso ya está aquí. Este jueves jugaré al tenis de nuevo como profesional por primera vez desde el nacimiento de mi hija. Estos meses he jugado torneos en California y Florida, mis Estados. El jueves, el día en que jugaré mi primer partido, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Mi regreso no podía ser en un día mjeor y he decidido hacer algo diferente para que forméis parte de mi regreso (¡¡si queréis, claro!!). Por eso he creado he creado mi pin Serena Gold con forma de ‘S'”.

¿Y a qué se debe este pin? Serena explicó que con este detalle pretende ayudar a la fundación que lleva el nombre de la hermana mayor de las Williams, Yetunde Price, asesinada en el año 2003. “Cuando esté jugando tu puedes llevarlo y mostrar apoyo no sólo a mí, también a mi fundación que apoya al centro de investigación Yetunde Price. Quiero que esa ‘S’ dorada sea algo especial para ti.¿Qué palabra que empieza por S significa algo para ti en tu vida? ¡Las mías son Strong (fuerza) y Sure (seguridad)! Así que cuando llevo mi pin ‘S’ represento Strength (fortaleza) y Sureness (firmeza). ¿Qué significa la ‘S’ para ti?” Serena espera lucir la ‘S’ con éxito en el torneo californiano y seguir demostrando la fortaleza y firmeza de antaño en su regreso al circuito.

DC / As