Robbie Williams: “tengo una enfermedad que me quiere matar y está en mi cabeza”

El cantante británico Robbie Williams expresó que la depresión que sufre está perjudicando considerablemente su vida.

En una entrevista con el diario The Sun, Robbie Williams detalló que su enfermedad es un arma de doble filo. “Tengo una enfermedad que quiere matarme y está en mi cabeza, así que debo protegerme contra eso”, dijo el artista.

“Algunas veces me abruma y otras veces es una herramienta que necesito para poder subir al escenario. A veces estoy feliz y eso es maravilloso”, explicó el intérprete de “Angels”.

“La mayoría del tiempo soy humano, viviendo una experiencia humana y tratando de sobrellevar los problemas y tribulaciones que se ocasionan en mi cabeza”, comentó el músico.

Una de las declaraciones más fuertes que hizo el cantautor durante la entrevista es que en algunas oportunidades ha intentado quitarse la vida. “Las cosas que he tenido que atravesar, he estado cerca de… He estado muy cerca muchas veces”, confesó.

DC | Revista Ronda