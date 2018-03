Norkys Batista rompió en llanto al despedir a un ser querido por la crisis en Venezuela: “Nos estamos quedando solos”

No quería montar este video😞antes de este grabe un montón con MUCHA RABIA, con muchas malas palabras, de esas que que Muchos merecen escuchar con sus acentos y Mayusculas 😡 como es posible que #Venezuela NO REACCIONE, como es posible QUE SIGAMOS DESPIDIENDO A NUESTROS SERES AMADOS? Como es Posible QUE NUESTRA GENTE, “SE ESTA MURIENDO, POR FALTA DE MEDICAMENTOS, que Nuestra gente se está Yendo a Otros países Buscando un mejor futuro, calidad de vida, y nuevas oportunidades, Como es posible que las Madres nos estamos quedando sin nuestros hijos porque aún siendo menor de edad, o se quedan solos o se van💔 Cuanta Tristeza siento HOY más que Ayer, HOY otra de mis hermanas se fué en busca de un no se qué, mejor que un Circulo Vicioso, Egoísta, Conformista, Ignorante, donde una Sociedad CIEGA se ha acostumbrado a LA MISERIA, otra de mis hermanas HOY nos rompe el Corazón💔 Aaay mi #Venezuela hasta cuando sobrevivimos a esta putrefacción??? Es asfixiante esta situación en el país..! Vivimos Inhalando y Exhalando, nos reímos y lloramos, ES IMPERDONABLE ESTA VAINA QUE NOS ESTÁN HACIENDO DESDE HACE TANTO TIEMPO..! HOY lloramos, mañana seguro será otro día, así SEGUIRÉ SOBREVIVIENDO, No queda Otra, Detesto las excusas, los lamentos, las quejas, las lamentaciones, PERO QUE SE TE VAYA OTRA HERMANA, UN PEDACITO DE TÍ😡 POR CULPA DE LA INCERTIDUMBRE😡 NO SE SUPERA NI SE PERDONA😡😡 #norkysbatista

