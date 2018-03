Me lo dijo un pajarito: Danza con cangrejos. Por Yrmana Almarza (@Yrmana)

Pa´lante y pa’tras… Golpe y golpe están en el Gobierno y la oposición. Los espectadores, unos más interesados que otros, seguimos pasando penurias y otros, no sienten ni coquito la crisis. Esta semana, desde el anuncio de las presidenciales el 22 de abril y la posición que se veía “irrenunciable” de la oposición a participar y por fin a bailar al son que toca la Comunidad Internacional, ha pasado de todo en el país. Pasa de todo y no pasa nada. Así se siente. Primero, quiero que veamos al Gobierno gritando que vamos a elecciones y las ganará con 10 millones de votos. Después, quiero que veamos al Gobierno llamar, con desespero, a Ramos Allup a inscribirse. Luego, quiero que veamos al Gobierno prorrogando la inscripción 48 horas y por último, la tarima de ayer jueves: la firma del acuerdo para respetar los resultados electorales en el que anunciaron que las presidenciales serán por allá, por la segunda quincena de mayo junto a la elección de Consejos Legislativos y Concejos Municipales. Pero quiero que veamos sobre todo, a la oposición, sentada con el Gobierno sin mucho cuento y logrando lo que no logró en Dominicana. Aquí es donde yo digo, ¿qué clase de juego es este? Aunque los tiempos políticos son diferentes a los tiempos sociales y es más que claro que las clases políticas y sus grupitos no sufren lo que sufre el pueblo, la pelea política de Venezuela tiene a todos los actores como el cangrejo, avanzando y retrocediendo, dando un paso adelante y retrocediendo dos. La oposición pide condiciones que sabe que jamás le darán. El Gobierno da condiciones en las que nadie confía. Esto es como bailar con cangrejos.

Mientras tanto… 300 mil bolívares sólo alcanzan para mal comer una comida al día. Un pañal desechable está en 90 mil bolívares por punto o transferencia.

El repudio… La Mesa de la Unidad tras la inscripción de Henry Falcón como candidato a la Presidencia de la República para los venideros comicios dijo: “Repudiamos la inscripción unilateral de Henri Falcón el día de hoy”. En cualquier momento lo expulsan de la MUD y así le ponen la guinda al pastel. De verdad, Falcón debe estar ganando mucho o debe deber demasiado para hacer semejante papelón.

Por cierto… Al respecto Guzmán González escribió en Twitter: @MrGuz_: “Leo #HenriFalconPresidente y les regalo para la amnesia: HENRI FALCÓN: Maestro Técnico de Tercera Ejército (13 años de carrera militar) formó parte del MBR-200 Lara. Fue miembro del MVR, PSUV, PPT, y actualmente de Avanzada Progresista. Henry Falcón no ES OPOSICIÓN #PorDios“.

Mientras tanto… el kilo de queso semiduro se montó en 520 mil bolívares y en el Supermercado Bicentenario, los que tomó el Gobierno, el arroz cuesta 270 mil bolívares.

El colmo… llegan los pericos verdes de LUZ. Ya no son tantos como antes. Algunos pericos se han ido pero los que quedan aman su Universidad y siguen siendo tan escandalosos como siempre. Llegan al jardín de los pájaros con aspaviento. Me cuentan que en la última reunión de Rectores de las Universidades del país, Averu, la Rectora encargada de LUZ, Judith Aular, dijo que entregaría esta Casa de Estudios al Gobierno nacional ya que no hay cómo sostenerla y ella no tiene cómo hacer. Cecilia García Arocha le respondió que los demás no harán lo mismo. Mantendrán sus universidades hasta donde puedan con lo que puedan. Le dije a los pericos, que entonces las declaraciones de la Rectora encargada en las que declaró en crisis a nuestra Alma Mater no eran “inocentes” sino parte de su afirmación en la reunión de Averu; decir que LUZ no tiene cómo seguir abierta era “la seña” para comenzar su entrega al Gobierno. Los pericos me respondieron: “Palencia está en Estados Unidos y no va a regresar. En manos de Yudith el Gobierno muy pronto se meterá en LUZ, es más, el que suena para próximo Rector es Rodrigo Cabezas”. Sobre esto le respondí a los pericos que Palencia seguramente no regresará por el hueco que le hizo su hija Giorgina a la Universidad y cuando digo hueco no me refiero solamente a las arcas universitarias sino al hueco material que mandó a cavar en la cercanía a Cultura para hacer un relleno sanitario dentro de LUZ para la basura en Maracaibo. Esto sin menoscabo al desastre en ingresos de personal en Cultura. También les dije que es muy cierto lo de Cabezas, él es quien suena para próximo Rector, sin oponentes, sin contrincantes, solo en ese camino, ganador y me vieron en silencio. Rodrigo Cabezas es uno de los operadores políticos más importantes que hay hoy en la arena política regional con gran influencia nacional y es un hombre, como buen economista que sabe de cuentas y de tiempo: Rodrigo Cabezas sabe esperar para pasar factura y los pericos sólo me miraban en silencio. Su bullicio se apagó cuando les pregunté si no han visto al Príncipe en acción; cuando pregunté si la campaña de Cabezas la haría “El Príncipe” no hablaron más. Entendí entonces que estos pericos de LUZ esperan lo peor. Antes de que alzaran el vuelo, les recordé a los verdes emplumados que en las crisis, a muchos, a la mayoría nos va mal pero que siempre hay un grupo al que le va bien, muy bien en realidad. Debí herir sus esperanzas, porque sólo me miraron y se fueron.

Mientras tanto… esta semana murieron 12 niños por falta de tratamiento para el cáncer en Maracaibo.

¡Qué desastre! Y en el Instituto Municipal de la Gaita, adscrito a la Alcaldía de Maracaibo, perdió esta semana un importante grupo de trabajadores por mezquindad. Renunciaron 12 profesores a causa de las actividades que se montaron en los pasados carnavales donde los pusieron a trabajar como mulas y burros de carga y luego, nos les pagaron ni medio. Los instructores conocieron que la partida presupuestaria aprobada para estas actividades, quedó entre los dedos de una mano pelúa.

Mientras tanto… los animales del zoológico del Zulia siguen pasando las de Caín.

Golpeados… así están los jubilados de PDVSA que en todas las regiones del país salieron esta semana protestar y hasta bombazos recibieron. Resulta que en Puerto La Cruz y Lagunillas, los ex trabajadores petroleros se apostaron en las puertas de sus antiguos trabajos a reclamar el pago de su justa pensión y los cuerpos de seguridad les dieron planazos y les lanzaron bombas con gas pimienta. Hubo heridos a montón, pues como comprenderán, los jubilados de PDVSA son adultos mayores también. Los líderes de las organizaciones de jubilados, pidieron respeto a su derecho a la protesta pacífica y pidieron a todos los jubilados unidad, apartar las diferencias ideológicas porque su reclamo no se trata de paralizar la industria ni tumbar el Gobierno, sino de defender sus derechos legales y laborales. Ellos van a denunciar y están dispuestos a salir a la calle y que los menta presos de ser necesario. Los jubilados no le comen cuentos ni a las autoridades de PDVSA ni al Presidente Maduro y menos después de tener que esperar hasta un año para recibir el pago del Fondo de Pensiones, que lo saqueó un pana de Rafael Ramírez, Francisco Illaramendi.

Por cierto… también hay protestas en diferentes comunidades por comida, por servicios, en Instituciones del Gobierno por parte de sus trabajadores que exigen sus pagos. A todas las están reprimiendo.

Mientras tanto… me entero que Palmar está preso en Texas. Me lo imagino evangelizando a toda esa población y de verdad, me río, me río porque él debe estar gozando una bola. ¡Dios lo bendiga!

Canta claro… “Maduro es derrotable. Tiene 75% de rechazo. Pero tenemos que ir a votar porque si no votamos, ese 25% que tiene Maduro de aceptación, lo va a dar ganador”. Reinaldo González, candidato presidencial por la UPP89, es decir, los del 4F, por Globovisión este jueves primero de marzo.

Mientras tanto… Aumentan el número de funcionarios policiales que están siendo trasladados a Ramo Verde en calidad de privados de libertad por traición a la Patria. Su delito: renunciar a la fuerza o pedir la baja. El Diario Panorama dio a conocer que más de 3 mil funcionarios estaban en semejante predicamento, pero esa cifra sube y sube sin asco y sin miedo. En el Zulia, funcionarios policiales cantan a este jardín, que el cuerpo está siendo hostigado por funcionarios de PoliSur, ya que la nueva gestión del Ejecutivo Regional no los quiere. Todo Polisur está en funciones estratégicas en el CPEBEZ. Los regionales tienen la moral por el suelo pues están recibiendo órdenes de los municipales sureños. Otro dato es que un funcionario policial lo que gana son 190 mil bolívares quincenales, por eso es que están renunciando y yéndose del país pero ante el detallito de que los están metiendo presos por traición y en Ramo Verde, la mayoría lo que está haciendo es pedir las vacaciones y no aparecen más nunca. Con esta medida están impidiendo que los funcionarios se vayan del país.

¿Será por eso?… no están dando citas para sacar nuevos pasaportes en el Saime. ¿Será por eso? Porque en el Gobierno no quieren que nadie se vaya del país.

Presidenciales en mayo… La presión internacional está dando resultado. El anuncio de la presidenciales para la segunda quincena del mes de mayo 2018, junto a las elecciones de Consejos Legislativos y Concejos Municipales, no es otra cosa que el rancho está ardiendo. Converso con mi colega Ronald Rodríguez, El Librero, sobre este polémico tema. Él me dice que Diosdado quiere imponer las parlamentarias y Nicolás dice que no. Diosdado quiere que Nicolás gane con el PSUV y Nicolás quiere ganar con Somos Venezuela. Dos rectores del CNE dicen que no a la intención de Diosdado y otros dos que sí a la intención de Maduro, en fin… Rodríguez me explica que el cambio de fechas obedece a esto y no a querer que la oposición participe. Para él, en el Gobierno nunca van a ceder ni conceder condiciones como las pedidas por la Unidad. En este tablero, el voto del rector Rondón es crucial, por eso “El Librero” cree que habrá acuerdo, pero entre Diosdado y Nicolás. “El que tenga más cañones gana”, me dijo. Interesante su reflexión.

Mientras tanto… En el Gobierno saben que la intervención internacional no va y si va, tardar mucho pero mucho. Como ya lo he dicho en columnas anteriores, no soñemos con los Marines. En la oposición también lo saben, por eso es que, aunque nos duela en el alma y nos muramos de la rabia, Jorge Rodríguez dice con todas sus letras “¿qué otra alternativa tenemos distinta al voto?”.

Mientras tanto… Me entero por mi colega Juan Carlos Fernández del asesinato de Argenis Serrano, promotor deportivo de Carúpano, quien junto a su comunidad salió a protestar y recibió la represión de las fuerzas de orden público. El fútbol carupanero llora a su mejor promotor.

Mi sentido pésame… a la familia Benítez y a todos los amigos militares y policías de Domingo Benítez, el artista plástico del Círculo Militar y de la Comandancia de la Policía Regional. Amigo lector de Maracaibo, cada vez que usted pasaba por el Círculo o por el Comando de la Regional y veía esos bellos escudos, esos hermosos emblemas, tan bien pintados, tan bien definidos en forma, tan claros y precisos en letras irrepetibles, estaba viendo usted la obra de Benítez. Igualmente, en algunos colegios y liceos públicos, “Dominguito” dejó su firma con pinturas históricas de nuestros héroes patrios y sus pensamientos. Dios recibe con alegría a este humilde artista que jamás dijo no a embellecer una pared y su talento queda vivo en cada mural que lleva su firma, su alma, su espíritu y su corazón. Mi abrazo a su familia y amigos. Dios los consuele.

Mientras tanto… Falcón como candidato opositor NO CONVENCE. Pendientes con esto.

Santo Jesús…. No hay medicamentos en los hospitales. Mueren los niños recién nacidos o más grandecitos por mal nutrición o por Difteria y el Municipio Mara del Zulia, fue noticia en las redes porque atendieron un parto con velas. Los maestros abandonan las escuelas y los padres no tienen cómo llevar a sus hijos a estudiar. No se consigue efectivo por ninguna parte y ahora los bancos sólo están dando 10 mil bolívares. Con lo que ganamos no podemos ni mal vivir. Por Dios, que alguien nos ayude. El país se está cayendo a pedazos y nosotros nos estamos cayendo con él.

Mientras tanto… quien para su carro por cualquier motivo, se queda a pie.

¿Será verdad? … Cantos militares llegan al jardín después de lo escrito la semana pasada sobre el generalato. Me dicen que en Maracay, en la Brigada de Paracaidistas, presuntamente hubo una “sustracción de armas, enseres y vestimenta militar” en total silencio, sin bulla, sin ruido. Tan peligroso como el irrespeto a las jerarquías que ya trascienden las paredes de los Cuarteles.

Mientras tanto… la carne va por 600 mil bolívares el kilo esta semana. La que viene, será más cara porque un novillo, va por 50 millones.

Bueno amigos… No terminan de dolarizar oficial y formalmente para ver si por la Misericordia de Dios, frenan esta devastadora hiperinflación. Lo único que me queda claro es que esta crisis que nos azota seguirá por un buen rato porque de verdad, nunca había estado en mejor posición la oposición; esas negociaciones entre la MUD, una parte de la oposición y el Gobierno y una parte del Gobierno deben ser mil millonarias.

Nos leemos la semana que viene.

DC / Yrmana Almarza | @Yrmana