¡Henry no seas estúpido! Por Marlon S Jiménez García

Sr. Henry Falcón, Ud siendo candidato a la presidencia de la república, será simplemente eso: CANDIDATO. Su candidatura refleja su verdadera intención política[ la pecuniaridad; Ud siempre ha jugado partido como militante férreo del mal llamado “chavismo” y tu descontento como tal con el régimen del engendro deriva en un apoyo táctico, subrepticio y “cotorrero” de las intimidades de la MUD, es decir, juegas a la crisis interna de ella y está demostrado eras un actor a favor del engendro..

La MUD, te expulsó de sus filas y la sociedad venezolana te va a castigar por el papel de estúpido que haces cuando te prestas al juego de los comunistas en el poder; no representas a nadie, tu partido político siempre ha sido financiado, corruptamente, por el régimen y la prueba de ello, es que fuiste derrotado en la gobernación del Estado Lara sin elecciones; prácticamente te impusieron a la actual gobernadora y tu callaste indecentemente, a cambio de ser candidato para avalar un futuro gobierno del hombre más despreciado en la historia política de nuestro país: el engendro, tu entrañable amigo.

Eres estúpido, desaparecerás del ámbito político del país, serás un hombre adinerado, pero sólo eso; tu conciencia por haber jugado sucio al pueblo venezolano en este momento estelar, te “matará”, te hará una persona solitaria, huérfana de cariño; tu familia te despreciará; no podrás andar en las calles de Barquisimeto ni en ninguna otra parte, te sonarán las cacerolas y hasta tu propia familia sufrirá los embates del odio popular por prestarte al juego sucio del régimen que está matando de hambre a nuestro pueblo, entre otras consideraciones.

Eres estúpido, porque piensas más en ti que en tu propia patria; no te das cuenta que el 90% de la población desprecia al engendro y a su régimen; no te das cuenta que nadie va a salir a votar por ti porque simplemente no representas a nadie. Toda la sociedad venezolana, que es OPOSITORA, no te va a apoyar; la MUD, ahora sí, sin ti, tiene un respaldo casi total y eso se demostrará en los próximos días con la instalación activa de un frente nacional, constituido, no solo, por las organizaciones políticas mayoritarias sino por todo un conglomerado de venezolanos, miembros de las universidades, de las distintas organizaciones sindicales, de las distintas academias profesionales, de organizaciones defensoras de los DDHH, de los estudiantes, de las iglesias cristianas y de la gran mayoría de los venezolanos de a pie que sufren en carne propia el desmadre generalizado en la estructura política, social, económica, ética causado por el engendro y su camarilla corrupta, como él, que lo acompaña.

Eres un estúpido, acompañas, le haces comparsa, a un régimen que cuenta con el mayor rechazo, no solo a lo interno, sino, el más despreciado por la opinión internacional. Vas a hacer el ridículo, ese es tu problema, a lo mejor no te importa por las razones esgrimidas al inicio del escrito, pero lo que te quedará es asilarte en otra parte y desde allí verás, cuando a estos delincuentes estén castigados por la justicia nacional e internacional: ese es tu destino.

