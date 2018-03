El Oscar: Todo lo que deberías saber antes de la gala

La gala de los premios Oscar está a punto de celebrarse y los organizadores parecen dispuestos a celebrar por todo lo alto el 90 cumpleaños del tío Oscar. El escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles volverá a brillar con más de 45 millones de cristales Swarovski y en el que regresarán los Oscar flotantes, la alfombra roja por la que desfilarán las estrellas del firmamento hollywoodiense ya ha sido desplegada en Hollywood Bulevard, donde por primera vez ¡HOLA! TV estará cubriendo la gran noche del cine, y los nervios de los nominados ya están a flor de piel. Desde HOLA.com estaremos atentos a cada detalle, anécdota y cada estrella y vestido que pasee por la alfombra roja, para contártelo en directo el 4 de marzo a partir de medianoche (hora española). ¡Qué comience el espectáculo!

-Si hay algo que ha marcado los prolegómenos de la 90ª edición de los Oscar ha sido el movimiento #Me Too. De momento no hay un dress code claro para esta cita, pero de algún modo las estrellas eligirán algún complemento para denunciar los casos de abuso sexual -en los Grammy fueron las rosas blancas-. El movimiento #NeverAgain, lanzado tras la masacre de tiroteos en una escuela secundaria de Lakeland, Florida, estará presente en los discursos con la idea de presionar a los legisladores para que aprueben leyes que restrinjan la venta de armas de fuego.

-El humorista Jimmy Kimmel presentará por segundo año consecutivo la gala y ha prometido una velada divertida, pero al mismo tiempo muy reivindicativa, ya que cada discurso será un altavoz para la lucha feminista y un grito de esperanza para que los abusos sexuales en el mundo del cine acaben de una vez por todas. Kimmel sabrá aportar la vis cómica a este gran drama que vive en Hollywood y el resto del mundo. El público ha depositado todas las esperanzas en él, ya que si por algo se caracterizó en 2017 es por su gran capacidad para la diversión y la improvisación, sobre todo durante el error en el que Warren Beatty y Faye Dunaway dieron por ganadora a La la Land, cuando la vencedora había sido Moonlight.

-A pesar del error, los organizadores de los Oscar darán una nueva oportunidad a Warren Beatty y Faye Dunaway. Según el portal TMZ, volverán a presentar premio a mejor película en esta edición. Hay que recordar que pese a que ellos fueron la cara visible, fueron dos de los representantes de la consultora Pricewaterhouse Coopers los que les entregaron la tarjeta equivocada.

-Y en la lista de rostros conocidos que desfilarán por el escenario para presentar las 24 categorías se encuentran los ganadores del año pasado Emma Stone, Viola Davis y Mahershala Ali -destacable será la ausencia de Casey Affleck que ha declinado la invitación tras las protestas que le involucraron en un caso de acoso sexual hace siete años-. Otros presentadores que subirán al escenario serán Nicole Kidman, Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jane Fonda y Lupita Nyong’o, Helen Mirren, Jodie Foster, Margot Robbie y el comediante Dave Chappelle, entre otros.

-La forma del agua parte como la gran favorita con 13 nominaciones. Se trata de la décima película en conseguir esta cifra y a una candidatura del récord obtenido por La la land, Titanic y Eva al desnudo. Del Toro puede hacer historia con su primera candidatura como director -tercer director mexicano nominado en los últimos cinco años-.Sus principales rivales serán Dunkerque, con ocho nominaciones, y Tres anuncios en las afueras, con siete. Gane o no la gran favorita, la polémica estará servida ya que Del Toro ha sido demando por supuesto plagio por su fabula de amor entre un hombre anfibio y una mujer muda.

-Lady Bird es la única producción dirigida por una mujer nominada en esta edición y es la decimotercera cinta dirigida por una mujer que opta al premio a la mejor película. Solo una ha logrado esta hazaña y fue Katherine Bigelow por En tierra Hostil. Aunque puede parecer increíble, su directora Greta Gerwig es la quinta mujer en ser nominada en la categoría de dirección.

-Tres anuncios en las afueras, la película en la que no ha sido nominado su director Martin McDonagh, recibió siete nominaciones, entre ellas dos en la categoría de mejoractor de reparto, fenómeno poco usual, que enfrenta a Sam Rockwell y Woody Harrelson.

-Por vez primera se ha dado un hecho histórico entre los aspirantes a la carrera hacia el Oscar. Es la primera vez que los cuatro actores ganadores en las cuatro categorías(mejor actor y actriz, y mejor actor y actriz de reparto) han conseguido el premio Critics Choice, el Globo de Oro, el Premio del Sindicato de Actores y el BAFTA. Solo les queda soñar con el Oscar. Ellos son Gary Oldman por El instante más oscuro, Frances McDormand y Sam Rockwell por Tres anuncios en las afueras y Alisson Janney por Yo, Tonya.

-Gary Oldman es el gran favorito a hacerse con la preciada estatuilla como mejor actor por El instante más oscuro. El actor británico, que está a punto de cumplir 60 años, ha optado al Oscar solo en otra ocasión por El topo. Su papel de Winston Churchill podría darle el triunfo a este actor, uno de los más versátiles y camaleónicos de su generación. Sus rivales son Denzel Washington, que ha logrado su octava nominación con Roman J. Israel, Esq. Daniel Kaluuya, Daniel Day-Lewis, el único en su categoría en lograr tres Oscar de mejor actor que podría superar su propio récord con El hilo invisible, la película que podría ser la última tras anunciar su retirada del cine, y Timothée Chalamet, el más joven de la edición que con 22 años aspira al premio por Call Me By Your Name.

-Frances McDormand ya ganó un Oscar por Fargo, pero su papel de una madre tenaz y ruda que busca justicia para su hija asesinada en Tres anuncios en las afueras, ha logrado convencer a la crítica y a los académicos, tal y como se ha venido demostrando en cada entrega de premios.Todas las quinielas la señalan a ella como la ganadora del Oscar a la mejor actriz. Sus competidoras Sally Hawkins, protagonista de La forma del agua, que fue candidata en 2014 como mejor actriz de reparto por la cinta de Woody Allen Blue Jasmine, Margot Robbie, que logra su primera nominación con Yo, Tonya,Saoirse Ronan, que con apenas 23 años logra su tercera candidatura con Lady Bird tras Expiación y Brooklyn y la eterna aspirante al Oscar Meryl Streep

-Meryl Streep vuelve a estar entre las candidatas a mejor actriz gracias a su papel en el drama periodístico Los archivos del Pentágono. Este año ha superado su propio récord en interpretación con 21 candidaturas, después de tener tres Oscar en su haber por La decisión de Sophie, La dama de Hierro y Kramer contra Kramer. De ganar empataría con Katharine Hepburn, la intérprete con más estatuillas de la historia. Aunque cabe destacar que la mujer más nominada de los premios de la Academia es la diseñadora de vestuario Edith Head que fue nominada 35 veces y ganó ocho Oscar, un récord jamás igualado.

-Timothée Chalamet es el candidato más joven de esta edición con 22 años y si se lo lleva sería el más joven, un récord que hasta ahora tiene Adrien Brody y por El pianistacon 29 años. En contraposición Christopher Plummer, el querido capitán Von Trapp de Sonrisas y lágrimas, es el más longevo en ganar un Oscar, ya lo hizo con 82 años por Begginners.

-La nominación de Christopher Plummer por Todo el dinero del mundo es un caso peculiar y polémico. Sustituyó en el último momento a Kevin Spacey tras verse inmerso en un escándalo de abusos sexuales cunado la película ya estaba terminada. En apenas nueve días Plummer rodó el filme de Ridley Scott y logró optar al galardón más codidiado de la industria del cine.

-La más longeva de la edición es Agnes Varda, directora del documental Faces Places(Rostros y lugares). Es la nominada más veterana con 89 años. Su silueta de cartón causó estragos en el almuerzo de nominados. JR, su compañero en la dirección del documental, renunció a que no pudiera estar presente y se le ocurrió la brillante idea de hacer varias siluetas de cartón con la imagen de la directora para que nadie se olvidara de ella.

-Gael García Bernal, Mary J. Blige, y Andra Day serán algunos de los encargados de poner la nota musical a la gala. El mexicano García Bernal, junto a Natalia LaFourcade y Anthony González, cantará el tema Remember me, de la película Coco. Mary J. Bligeinterpretará Mighty River, que aparece en la cinta Mudbound. Common y Andra Day entonarán a dúo Stand Up For Something, de la película Marshall. Keala Settle se subirá al escenario para poner voz a This is Me, que opta al Oscar como mejor canción por El gran showman. Y por último, Sufjan Stevens interpretará Mystery of Love, canción que aparece en el drama romántico Call me by your name.

-Mary J. Blige, la ganadora de nueve premios Grammy, ha recibido una doble nominación en esta edición como mejor actriz reparto y mejor canción original en Mudbound.

-Dejame salir ha sido la gran sorpresa y ha obtenido cuatro norminaciones. Jordan Peele compite como director y guionista en esta película de bajo presupuesto sobre el rascimo de Estados Unidos. De ganar como director, Peele se convertiría en el primer afroamericano en obtener el premio.

DC / Hola