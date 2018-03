¡Así comienza! El Oscar: La Academia de Hollywood despliega la alfombra roja y desvela el menú de la cena

Cada vez queda menos para los premios Oscar, la fiesta del cine por excelencia, que tendrá lugar este domingo en el Teatro Dolby de Hollywood. Veremos una celebración de la industria y, por supuesto, la característica reivindicación durante la gala, este año intensificada por el escándalo Weinstein y otros casos de abuso. Esta lucha de las actrices porque el problema sea reconocido y abordado se vio reflejada en otras alfombras rojas de la temporada de premios, que se tiñeron de negro con los looks de sus protagonistas.

Mientras los que acapararán flashes el domingo se preparan para esta noche tan especial, el propio teatro donde se desarrollará la entrega de premios está también “acicalándose”.

La organización, como ya hiciera en otros años, ha colocado una enorme carpa de plástico en la zona exterior del teatro para proteger la alfombra roja, ya colocada, de las posibles lluvias en los próximos días y que se volverá a usar el domingo en caso de ser necesario. A pesar de que las predicciones meteorológicas aseguran precipitaciones este fin de semana, el día clave estará soleado- si todo sale bien- y los invitados a esta ceremonia tan especial podrán dejar el paraguas en casa.

Pero no hay que colocar la alfombra roja. Otros elementos que veremos en las fotos- y que suelen estar presentes año tras año-, como el photocall o la impresionante entrada y sus decoraciones, suponen también horas de trabajo para los operarios que en muchas ocasiones pasan desapercibidos.

El menú del baile del Gobernador

La Academia de Hollywood ya ha presentado el menú del Baile del Gobernador, la fiesta oficial posterior a la ceremonia, que será servido un año más por el chef austríaco Wolfgang Puck para deleite de los 1.500 invitados que acudirán a la cita. “Solo lo hacemos una vez al año y es sin duda la semana más excitante para mí y mi equipo. Es la fiesta más grande y todos estamos emocionados. Uno no se cansa de este trabajo”, dijo Puck a Efe mientras preparaba a la plancha ternera Wagyu, procedente de Miyazaki, al sur de Japón. “Es la mejor del mundo”, apuntó el cocinero, que lleva veinticuatro años al frente de la cena más prestigiosa del año en Los Ángeles.

“Siempre estamos probando cosas nuevas y mantenemos algunos platos que tienen mucho éxito, como el pastel de pollo, las patatas con caviar o las trufas negras provenientes de Francia”, indicó el chef, que contará para el domingo por la noche con un equipo compuesto por 850 camareros y ayudantes y 300 cocineros y asistentes de cocina. Todo ello para crear un total de 4.800 platos pequeños a partir de 136 kilos de ternera Wagyu, 159 kilos de atún, 20 rodaballos salvajes, 15 kilos de caviar, 7.500 gambas, 250 langostas, 800 patas de cangrejo, 159 kilos de sushi, 50 pargos, 45 kilos de vieiras, 200 kilos de salmón ahumado, 500 róbalos negros y 400 pizzas, entre otros alimentos.

No faltarán los tradicionales panecillos con siluetas del Oscar (alrededor de 6.500) y las mini estatuillas de chocolate (se repartirán unos 7.000 “para que no haya perdedores en la sala”, advirtió Puck). Además, habrá 1.400 botellas de champán Piper-Heidsieck y se servirán unos 11.000 vasos de vino de la bodega de Francis Ford Coppola (tanto de Chardonnay como de Cabernet Sauvignon). Toda la comida que no se use se destinará a la organización sin fines de lucro “Chefs to End Hunger”, que la distribuirá a agencias locales donde se alimenta a los sin techo.

La decoración de la fiesta, por su parte, rendirá homenaje al 90 aniversario de los Oscar con un recuerdo a su legado e incluirá imágenes de archivo de películas icónicas, una selección musical representativa de cada era y una exhibición de algunas de las estatuillas doradas más representativas a lo largo de la historia de estos premios.

Fiestas pre-Oscar

A solo cuatro noches del esperado día, se celebró la Annual Global Green Pre-Oscar Gala, que cumplía quince años de existencia. Durante este tiempo, la comunidad hollywoodiense ha acudido a este evento que recauda fondos para un mundo más verde, con planes ecológicos de urbanismo, lucha contra el cambio climático y construcción de casas, colegios y zonas verdes en varias ciudades estadounidenses. En esta gala previa, cientos de celebridades, líderes políticos, compañías y expertos en ecología se reúnen para llamar la atención sobre el tema a nivel local e internacional.

También tuvo lugar anoche una reunión entre actrices afroamericanas en la industria. Una soirée que la actriz Alfre Woodard lleva nueve años organizando para reunir a estas mujeres y poner en común sus experiencias. Entre las asistentes estuvieron Mary J. Blige, nominada a dos Oscar en esta edición como mejor actriz de reparto y mejor canción original por Mudbound, la actriz de Gotham Jada Pinkett-Smith, mujer de Will Smith-, la actriz y cantanteJanelle Monáe o la actriz de Sin Rastro Marianne Jean-Baptiste.

DC / Hola