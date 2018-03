Abogado de Leopoldo López dio detalles sobre la situación del dirigente

Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ingresaron de manera irregular en la casa del líder opositor Leopoldo López la noche del miércoles sin orden de aprehensión. La situación se generó después de que concediera una entrevista al diario The New York Times.

Juan Carlos Gutiérrez, abogado de López, explicó este viernes en una rueda de prensa que no hay motivos para que hombres armados ingresen y permanezcan dentro de la propiedad del dirigente, a pesar de que se encuentre en arresto domiciliario.

“Leopoldo López me pide que le comente que no se va a fugar de allí. No hay razón para una actuación policial de esta desproporción y menos aún que justifique el ingreso de comandos policiales en el interior de una vivienda en la que habitan tres niños”, señaló Gutiérrez.

El abogado detalló que ya el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente envió un funcionario al hogar de López para investigar si hubo una violación de derechos de los menores.

“Si este organismo certifica que hubo una violación de derechos humanos que afectan a niños, los funcionarios deben cumplir con la orden que se emita”, agregó.

Gutiérrez señaló que el caso fue notificado al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para que actúen frente al allanamiento ilegal. Además, se solicitó un pronunciamiento sobre lo ocurrido a los tribunales encargados del caso de López.

“Mientras Leopoldo permanezca en esta arbitraria detención, queremos que se respeten sus derechos fundamentales”, concluyó.

DC / Venezuela al Día