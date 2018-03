370 puestos de trabajo en Monaca en el Zulia están en peligro por falta de materia prima

Desde octubre del año pasado la empresa Monaca viene sufriendo una crisis intermitente por falta de trigo. 370 empleos directos y más de mil indirectos peligran por la falta de producción que tiene paralizada la planta 1 y 2 de Maracaibo.

Los trabajadores alegan que a la ciudad no llegan los container con materia prima. Todos llegan a Puerto Cabello y para traerlos hasta el Zulia hay que invertir en el flete una suma millonaria que lo que genera es pérdidas.Explicaron que el flete desde Puerto Cabello de 25 toneladas de trigo cuesta unos 600 millones de bolívares y entonces la distribución no sería rentable.

En Maracaibo hay dos plantas de trigo que reúnen unos 370 trabajadores que hasta ahora cobran unos 50 mil bolívares semanales porque están en suspensión laboral desde octubre por la falta persistente del material para producir la harina de trigo que denominan panadera -por saco- y familiar -de todo uso y leudante-.

Norbin Huerta, empleado de la empresa, explicó que Monaca, fundada desde el año 1955, siempre había estado operativa y que anteriormente se producía 600 toneladas diarias de harina. Y desde el 2017 la producción ha sido intermitente. “El trigo llega centralizado, obligan a la empresa a pagar el flete“, denuncian los trabajadores.

Los trabajadores afectados exigen al Gobierno que agilice y destrabe el envío del trigo al Zulia pues sus puestos de trabajo están en riesgo. En las plantas deberían recibir 120 mil toneladas mensuales. “Queremos producir, el depósito de insumos está vacío, no hay aditivos, no hay trigo, no hay politileno, no tenemos materia prima”, expresó Eduardo Atencio, trabajador de la empresa, quien añadió que en la parte operativa han dejado de producir hasta 760 kilos de harina.

Afirman que de seguir con esta crisis la empresa no va tener como mantener la nómina. Unos cinco meses tienen los 370 trabajadores en sus casas porque la empresa no tiene trigo de forma permanente.

DC | Caraota Digital