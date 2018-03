Vestuario de Aracely Arámbula en Masterchef Latino generó polémica (Foto)

Aracely Arámbula dio especialmente mucho de qué hablar la entrega pasada de MasterChef Latino, a través de las redes sociales y no precisamente por lo que pasó con los concursantes.

Esta vez se trato del vestuario que eligió la actriz mexicana para presentar el concurso. Fueron muchas las personas que criticaron a la también protagonista de la exitosa telenovela La doña al considerar “totalmente inadecuado y fuera de lugar” el extravagante y sexy atuendo de color negro que lució la intérprete.

“¿Quién es su asesor de imagen? Por favor, ¿qué es esto?”, preguntó una televidente en Instagram. “Ella es muy linda y tiene tremendo cuerpazo para que le hagan eso”.

“Cuando comenzó el programa se le miraba el calzón. Creo que no era el vestuario para ese tipo de programa. Era muy provocativo”, opinó otra persona.

“Muy feo el vestuario, totalmente sin clase. Tú eres muy bonita y no te favorece nada”, comentó otro seguidor del programa.

“Señores, ¿acaso no vieron el programa? Se trataba sobre seducción, amor… estaba inspirado en las 50 sombras de Grey, así que no me parece fuera de lugar. Se veía hermosa. La que puede, puede y la que no que aplauda”, expresó una fan de Arámbula.

DC/People