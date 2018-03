Verdades y rumores: ¿Qué está ocurriendo en el Chavismo? Por Darwin Chávez (@darwinch857)

DIÁLOGO. El resultado de las negociaciones en República Dominicana era totalmente previsible, pero la oposición debía hacer el intento por varias razones, pero sobre todo para terminar de desenmascarar los rasgos poco democráticos del régimen. A mi criterio eso se terminó de lograr cuando la delegación oficialista se retiró sin revisar la propuesta que llevó la oposición en la mañana del miércoles (07/02/18). La estrategia oficialista estaba clara cuando Maduro y Jorge Rodríguez aseguraban una y otra vez que había un acuerdo listo para la firma. Incluso el montaje a través de los medios oficialistas era evidente. Pero todo se mostró en su real dimensión cuando JR dijo que la oposición estaba lista para firmar, pero una llamada desde Bogotá lo impidió. Pretendían que la oposición se levantara de la mesa, pero no lo hizo y lo hicieron ellos. El objetivo era y es señalar a la oposición del fracaso del diálogo bajo la acusación que están siendo dirigidos desde EEUU. El gobierno intentó presionar al máximo para que la representación opositora rubricara un acuerdo hecho a la medida de sus intereses. No lo logró. Por fin la MUD se vio unida y coherente. No entregaron la democracia, aunque el gobierno la aniquilará con las elecciones que ya fueron convocadas para el 22 de abril. Todo forma parte de las urgencias del régimen que necesitaba un acuerdo para ganar en legitimidad tal como analizamos en VyR esta semana ( LEA : http://verdadesyrumores.com/crisis-por-que-y-para-que-el-gobierno-necesita-con-urgencia-un-acuerdo/). Al no lograr lo que buscaban y sintiéndose acorralados por la presión internacional, deciden dar una patada a la mesa y radicalizarse. Confieso que percibo que la decisión de retirarse fue apresurada. Me llamó la atención que conociendo las dotes de manipulación de Jorge Rodríguez, no armó su show de magia para engañar. Al final fue Maduro quien dijo algo. Se evidencia que no tenían un montaje para justificar esta acción. Al fracasar el diálogo, el conflicto venezolano entra en un peligroso limbo, como adelantamos en nuestro Análisis País semanal ( LEA : http://verdadesyrumores.com/analisis-paisel-conflicto-politico-podria-caer-en-un-peligroso-limbo/)

CHAVISMO (I). Si a ustedes amigos lectores se les pidiera como tarea analizar el discurso y los gestos del presidente Nicolás Maduro ante el reto de las elecciones presidenciales ¿A qué conclusión llegarían? Me atrevo a afirmar que la mayoría me diría que está cómodo y otros dirían que luce sobrado de lote, como siempre me dice un amigo sociólogo y profesor universitario. Detrás de esa aparente comodidad hay muchas preocupaciones no sólo por la crisis, sino por la situación interna. Aunque su candidatura ya fue ratificada no tiene el consenso absoluto dentro del oficialismo. Su reelección es más producto de las circunstancias que de una verdadera fortaleza interna. La precipitación de varios acontecimientos obligó a tomar una decisión rápida de adelantar las elecciones y no había tiempo para discusiones o conspiraciones internas y por eso se confirma a Maduro, a pesar de los riesgos que su nominación implica. Los peligros son muchos porque la crisis se aceleró de tal forma que la Venezuela de hoy, no es la Venezuela del 10 de diciembre cuando celebraban la victoria en las elecciones municipales. El acecho internacional no sólo contra el gobierno, sino contra sus principales líderes se intensificó lo que disparó aún más su “costo de salida”, entre otras razones. Ante el deterioro de la situación adelantan las elecciones porque temen que a mediados de año su aparato de control social y político habrá perdido la fortaleza que les permitió arrollar a las protestas de 2017 y ganar dos procesos electorales a la oposición. Pero además hay factores internos que siguen con un doble juego. No todo es respaldo y alabanzas a Maduro. Todavía hay quienes impulsan “eventos sobrevenidos”. Unos para la sustitución, otros para la transición. Para algunos todo esto sonará extraño, pero es que el juego en el oficialismo es así de extraño. La lógica de ellos funciona al revés. En lo personal comencé hace poco a recibir evidencias del deterioro del aparato de control social y político, ahora estoy convencido luego de una larga conversación que sostuve con un amigo rojo que había estado desaparecido por mucho tiempo. No es cuento el malestar interno, pero eso lo analizamos en la segunda parte de este análisis. No sólo es que Maduro no está cómodo, sino que nadie en la revolución está cómodo. Temen escenarios muy adversos y por eso querían adelantar las elecciones todo lo que se pueda. Sólo la oposición de la oposición en el diálogo, sumado a la presión internacional evitó que el proceso fuese convocado para marzo y finalmente se decidieron por abril. El Chavismo hace aguas y quieren garantizar un nuevo período presidencial, antes que el legado de Chávez comience a mostrar signos evidentes del naufragio. Saben muy bien que la situación es insostenible en el tiempo. Por eso buscan un nuevo lapso de seis años a ver que hacen para sostenerse en el poder.

MUD. La Mesa de la Unidad Democrática sigue sin encontrar la salida de su laberinto. Sigue encerrada entre callejones, intereses y mezquindades. No se ponen de acuerdo si van o no a participar en las elecciones, aunque eso tiene lógica porque deben esperar si se logran las condiciones electorales mediante la negociación en República Dominicana. Aunque tengo el temor que de no lograr las condiciones para asistir al proceso, igual no se pondrán de acuerdo y saldrá por lo menos una cabra loca a aspirar por su cuenta y así cumplir con los compromisos que tiene. Hasta ahora no hay una definición del método para elegir el candidato. Unos hablan de encuesta y por ahí salió la versión que sería electo por la Asamblea Nacional. Eso no está nada claro, pero sería algo así como se elige a un primer ministro en los países con régimen parlamentario. Lo que sí está claro es que si el CNE convoca las elecciones para el primer cuatrimestre como decidió la ANC, no hay tiempo para hacer las primarias. Quién será el candidato es el otro rollo. Hasta ahora sólo se han asomado en la MUD Henry Ramos Allup y Henri Falcón, mientras que Claudio Fermín se lanzó fuera de la principal coalición opositora. Ninguno de los tres tiene en este momento la capacidad para levantar el ánimo opositor. El único con esa posibilidad es Lorenzo Mendoza, pero este sigue guardando silencio. A última hora surgió la posible opción de Ramón Guillermo Aveledo. Este señor tiene todas las cualidades para ser un excelente Presidente de la República. Tiene la preparación, conoce los problemas del país y tiene el discurso adecuado para el momento. La duda la tengo con su perfil para ser candidato en medio de la desconexión entre los partidos y los ciudadanos. Ojalá la MUD logre enderezar el rumbo. ACTUALIZACIÓN : el análisis anterior fue redactado horas antes del naufragio del diálogo en República Dominicana. La imposibilidad de alcanzar un acuerdo hace inviable la participación de la oposición en las elecciones, sobre todo bajo la suposición que ahora los radicales imponen el 22 de abril como la fecha de los comicios. Le toca a la MUD analizar los escenarios. Claramente no hay condiciones para participar y debería la coalición opositora replantear la estrategia. De todas maneras dudo que Maduro participe solo, porque algún sospechoso saldrá a candidatearse.

MALESTAR. Esa es la palabra que define la relación existente entre la gestión de Omar Prieto y el PSUV. Consulté mis fuentes en el partido rojo y todas coinciden que esa no es una gestión del partido, sino de una tendencia en el partido: “Ahí gobiernan Omar Prieto y su equipo de San Francisco. La presencia de dirigentes del PSUV es baja. Los cargos claves son de él. Quien maneja todo sin aparecer es Rodrigo Cabezas. Por ese sectarismo es que esa gestión no arranca. Lo más resaltante de su trabajo son los apagones y el silencio comunicacional ante los problemas. El operativo en Las Pulgas es un ejemplo del mal gobierno. Hicieron mucha bulla y qué decomisaron: nada. Cuando en Las Pulgas puedes conseguir todo lo que te imaginas. Pero lo peor es que en el equipo de la Gobernación hay muchas críticas a la gestión del presidente Maduro, cuando ellos deberían estar sumados a la lucha por la reelección. Eso pasa porque la gestión le pertenece a una tendencia y no al PSUV. Hasta ahora la labor de Prieto es un fracaso”. Caí como Condorito luego de semejante explicación.

CHAVISMO (II). Recién conversé con un amigo del chavismo que está en los niveles medios de la dirigencia. Tenía mucho tiempo sin saber de él y volvimos a tener contacto. Aclaro que la charla fue mucho antes del anuncio del CNE y del fracaso del diálogo. Luego de los saludos de rigor le pregunté cómo veía la situación y su respuesta me sorprendió por la claridad con la cual ve el deterioro del país: “Mal, muy mal. Esto fracasó. Este modelo es inviable. No hemos sido capaces de garantizar ni siquiera un plato de comida para las clases populares. Ahora ni siquiera lo que era la clase media tiene su alimentación en la cantidad y con la frecuencia de antes. Se hace necesario un cambio. Y ese cambio muy bien puede ser Lorenzo Mendoza quien atrae la atención en las bases porque no está contaminado por la MUD. De verdad no sé cómo ganará Maduro, porque la gente no quiere votar y los bonos y demás regalos están perdiendo eficacia ¿Qué compra la gente con 700 mil bolívares? Nada hermano. Eso no sirve de nada. Sólo nos salvaría que la oposición no logre un buen candidato o que no participe ¿Qué quieren nuestros militantes y electores? Calidad de vida hermano y sienten que con Maduro y el modelo no la van a lograr. Hay un claro reconocimiento interno que el modelo de Chávez fracasó. Nos duele decirlo, pero esa es la verdad”. Luego que logré reaccionar ante la andanada de revelaciones, le pregunté ¿Maduro realmente es quién gobierna? Su respuesta fue clara y rápida: “No, quien gobierna es la cofradía militar que lo sostiene. Por eso le ha entregado el control del país. Maduro es un preso de los militares. El estará hasta que ellos quieran que esté”. De nuevo interrumpí para preguntar ¿No hay discusión interna sobre el desastre? Aquí su respuesta: “Si la hay pero en grupos pequeños. Hay miedo. No creas que el miedo sólo es en la oposición. Aquí también lo hay porque ahora no sólo es que sacan a todo el que disiente, sino que buscan perseguirlo, desacreditarlo y hasta ponerlo preso. Nuestra gente critica el cinismo de quienes nos gobiernan. Cómo es posible que Maduro salga en una cadena rodeado de niños supuestamente felices, cuando miles y miles tienen hambre. El control político y social que tenemos a través de todas las estructuras de base está colapsando y podría terminar de colapsar si la oposición logra un buen candidato que anime a nuestra gente. Este país no aguanta un año más así. Este modelo hay que cambiarlo”. Hasta ahí la conversación, pero creo que sus palabras son bien ilustrativas sobre la situación interna en el chavismo ¿Está cómodo Maduro ante las elecciones presidenciales? Creo que no. Por eso buscaron adelantar lo más posible las presidenciales, promover la división de la oposición y así aplicar el control de daños antes que se produzca una fuerte debacle interna.

MASACRE. Poco a poco los factores disidentes que no parecen disidentes del oficialismo siguen presentando todas las evidencias que han recolectado, para demostrar quiénes dieron la instrucción de asesinar a Oscar Pérez y a su equipo en la incursión ocurrida en El Junquito. Lo más reciente es un audio en el cual se escucha muy clara la voz de un líder de la revolución. Ese audio es la recopilación de parte de las transmisiones radiales de ese día. Todas esas evidencias serán muy útiles en un probable juicio penal internacional.

¿DESLINDE? Por la vía de dos fuentes distintas confirmé la información: Omar Prieto dio la orden de quitar el rojo de todas las dependencias públicas e incluso de los uniformes del personal de la Gobernación del Zulia. Esa tendencia no es nueva, porque si usted revisa sus piezas promocionales de campaña, algunas de las cuales aún están en vallas, podrá ver que el rojo no existe. Pero si nos vamos más atrás recordemos que desde hace aproximadamente dos años, Prieto cambió el rojo a un naranja en la imagen corporativa de su gestión en la Alcaldía de San Francisco. Me dicen que detrás de todo ese cambio está la mano de Rodrigo Cabezas. Todo indica que está buscando crear un perfil propio que lo ayude a sobrevivir políticamente en medio de cualquier evento “sobrevenido” que pueda ocurrir. Por eso y muchas más razones es que en el PSUV no están satisfechos con la labor de OP, tal como ya expliqué. Pronto usted comenzará a ver como las oficinas, escuelas, ambulatorios y cuanta sede tenga la Gobernación pasará del rojo al azul. En el caso de los uniformes serán azules, blancos o de cualquier otro color, menos el rojo ¿Quién o quiénes serán los enchufados que se beneficiarán de la compra masiva de pintura y uniformes? Por cierto ¿Y cómo hará con la campaña de reelección de Maduro? ¿También la van a teñir de azul?

ALCALDÍA. Cuando indagué el estado de las relaciones del PSUV con la gestión de Omar Prieto, por carambola también me informaron de la situación con la gestión del Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova. Lo que me informaron elevó mis preocupaciones sobre la municipalidad: “Ese está peor. No sabe lo que está haciendo. No está haciendo gestión. No conoce los problemas de la ciudad. No estaba preparado para gobernar. Todo lo decide un grupo de tres: él, Tony Boza y su hijo Daniel Boza. El PSUV no tiene ni arte, ni parte en la gestión. No se deja ayudar a pesar que sabe que con nuestra estructura sabemos todos los problemas que afectan a los maracaiberos. No ha entendido que a pesar que ganó esta es una ciudad opositora y si los ciudadanos no sienten que estás resolviendo los problemas, lo van a acribillar en la opinión pública. De los siete días de la semana pasa 2-3 en Caracas y no sabemos en qué. Queremos pensar que es buscando dinero para solucionar los problemas. Algunos creen que se va para alejarse de la dura realidad de la ciudad. Tememos el colapso de la Alcaldía de Maracaibo”. Creo que ante esa radiografía emanada de las entrañas del PSUV, hay poco que agregar.

A LA DERIVA. Así está el Zulia ante la ausencia de un líder opositor que le haga contrapeso a la gestión del PSUV en el estado. No hay quien encabece la lucha. Juan Pablo Guanipa luego de su victoria y controversial decisión de no juramentarse ante la ANC cayó en un bache, como era previsible luego de las reacciones por no asumir la Gobernación. Manuel Rosales luego de las elecciones del 10D se dedicó al tema nacional formando parte de la representación del diálogo. Nadie se está ocupando de la oposición zuliana.

APUROS. La gestión de Omar Prieto no marcha como él y su equipo esperaba y aspiraba. Es una gestión oscura como los apagones. Por eso su director de la OIPEEZ, el colega Juan García sostuvo una reunión con todos los jefes de prensa de las dependencias a quienes les pidió empeño y 100% de esfuerzo y dedicación para respaldar la gestión de Omar Prieto. Esa es la prioridad por encima de las actividades de sus dependencias.

CAMPAÑA. Henry Ramos Allup y Henri Falcón preparan a toda velocidad su campaña. En Caracas sus comandos trabajan para diseñar el plan y la inversión que harán. Por lo menos ellos están haciendo algo. Aunque creo que ya todo cambió con el fracaso del diálogo.

CARNAVALES. Qué descaro el de la Alcaldía de Maracaibo de organizar unos carnavales en la ciudad. Eso es una burla a los maracaiberos que sufren por la escasez de alimentos, la hiperinflación y por la acumulación de basura. Coincido con el ex Alcalde de Maracaibo, Daniel Ponne, quien denunció esa barbaridad y exhortó el burgomaestre a organizar carnavales de recolección de basura y de alimentación. A raíz del alboroto que provocó la denuncia de Ponne, el Alcalde se abstuvo de hacer él mismo el anuncio y dejó que lo hiciera la directora de Turismo del municipio ¿Estamos para carnavales?

SOSPECHA. La insistencia de varios voceros oficialistas sobre la necesidad de las elecciones lo más pronto posible para que Maduro asuma los correctivos de la economía, no sólo parece una trampa discursiva, sino que también pareciera que están tratando de crear las condiciones para un gran viraje. El problema para eso es la escasez de confianza en Maduro y su gestión.

CONTRATO. Sigue siendo un misterio el contenido del nuevo contrato petrolero. Sólo se saben algunos detalles. La TEA ya la pagaron con el nuevo monto de Bs. 1.600.000, pero eso no es suficiente para los trabajadores. Dan como ejemplo que una gran empresa privada de la COL aprobó un ajuste del bono de alimentación para sus trabajadores hasta los 8 millones de bolívares. El mayor secreto del nuevo convenio laboral es el ajuste de los salarios. Se comenta que estará entre 150 y 200%, más un bono por la firma del contrato de Bs. 2 millones. Ninguno de los detalles conocidos hasta ahora satisface a los trabajadores petroleros. El ruido es de tal magnitud que aún se desconoce la fecha de la firma por parte del Presidente de la República.

DICOM. Como era de esperarse el nuevo Dicom comenzó cojeando. No sólo oficializó la mayor devaluación de la historia del moribundo bolívar, sino que ya hay problemas para liquidar los euros a los favorecidos y de inmediato el BCV salió a aclarar ¿oscurecer? que producto de las sanciones había problemas para cumplir con los resultados de la subasta. La devaluación del bolívar frente al dólar (quedó en poco más de 24 mil bolívares) genera una dificultad a nivel de la captación de las remesas que es una de las aspiraciones gubernamentales, porque claramente está muy por debajo de la cotización del mercado paralelo. Pero además eso causará dificultades en el envío de las remesas, porque seguramente muchas casas de cambio en Panamá, Ecuador, Perú y Chile, entre otros países querrán usar la tasa del Dicom y no la del paralelo, lo que por supuesto afecta los intereses de los venezolanos en el exterior que envían dinero a sus familiares en territorio nacional. De ahí podría surgir la competencia entre las casas receptoras de las remesas, porque algunas usarán el Dicom y otras el paralelo. Al final el gobierno no podrá beneficiarse de las remesas por la desconfianza que existe de los venezolanos en el exterior. Pero además qué le conviene a las casas receptoras ¿Quedarse ellos con los dólares o venderlos al gobierno?

PROHIBICIÓN… Total fue lo que anunció la Gerencia de Recursos Humanos de PDVSA mediante un memorándum enviado a todo el personal a través del correo interno. La nota de interés establece que quedan totalmente prohibidos los viajes del personal de Petróleos de Venezuela y sus filiales a cualquier ciudad de los Estados Unidos, con especial énfasis en Nueva York, Chicago, Las Vegas y Florida. Además tajantemente amenazan con consecuencias a quien viole el mandato. Pero incluso exhortan al personal a “sapear” a todo aquel que haga esos viajes.

AL CIERRE. Me informan que la gestión de Omar Prieto se consiguió con un total desastre en el Oncológico de Occidente, que no funcionaba a pesar que Pancho lo inauguró antes de las elecciones regionales. Hablan de un macro guiso familiar.

DC / Darwin Chávez | @darwinch857 | darwinch67@gmail.com