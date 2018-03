Thalía y su esposo preparan una producción en Broadway

DONNA SUMMER MUSICAL opens Broadway Apr. 23 Lunt Fontaine Thea. HERE WE GO..so it begins.. Get Ready Tix on sale NOW #broadway #nyc #dance #music #queen #global #donnasummermusical @donnasummerbway #donnasummer

A post shared by TM (@tommymottola) on Feb 1, 2018 at 6:18pm PST