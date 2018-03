Sólo cuatro quirófanos del Hospital Clínico Universitario de Caracas se encuentran operativos, denuncia Olivares

El diputado a la Asamblea Nacional de la Mesa de la Unidad Democrática, por el estado Vargas, y presidente de las Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, José Manuel Olivares, denunció que, en la actualidad, sólo cuatro quirófanos del Hospital Clínico Universitario de Caracas se encuentran operativos, debido a la ruptura de una tubería de aguas negras y la posterior contaminación de los mismos.

Nota de prensa

“Es muy grave que uno de los principales centros de salud públicos de la ciudad capital y del resto del país, como el Clínico Universitario de Caracas, prácticamente, no tenga quirófanos funcionando y que por ende los pacientes que tanto necesitan atención no puedan recibirla, por la incompetencia de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de los venezolanos”, aseveró Olivares.

El también ex candidato a la Gobernación de Vargas, por la MUD, rechazó que mientras uno de los principales hospitales del país se encuentra sumido, en una crisis total, el ministro para la salud, Luis López, coloque a través de su cuenta en la red social twitter, que “en revolución” han rehabilitado 258 quirófanos de distintos centros asistenciales de Venezuela.

“No puede ser verdad que 258 quirófanos hayan sido rehabilitados, cuando, actualmente, en el Clínico Universitario, sólo hay 4 funcionando. No es justo que sigan poniendo el juego la vida de millones de venezolanos que necesitan atención médica y le mientan al país, utilizando las redes sociales”.

El parlamentario también dio a conocer que no sólo el resto de los quirófanos no se encuentran operativos, sino que la Sala de Emergencia Pediátrica y de Adultos de este centro de salud, tampoco están funcionando, ya que no cuentan con oxigeno, desde este miércoles, ante el robo de la tubería. “Es increíble que además de todo esto, los pacientes, ante la situación por la que atraviesa el país, para poder recibir una atención que no es de calidad, tengan que llevar sus insumos médicos; es decir, desde compresas, guantes y hasta agujas, porque el Hospital Clínico Universitario no cuenta con nada, para poder brindar un buen servicio”, aseguró Olivares.

Por último, el diputado Olivares manifestó que los pacientes que acuden al Hospital Clínico Universitario no sólo deben comprar los insumos médicos, sino llevar cloro, para desinfectar los quirófanos.

La Patilla