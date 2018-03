¡Que fuerte! Patricia Poleo: No hay forma de ganarle a Maduro con el CNE actual

Durante una entrevista la periodista venezolana Patricia Poleo abordó diferentes puntos de la vida política del país, así como su visión como exiliada. Allí destacó que el actual gobierno tiene diversas acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero, pero que no saldrá del poder debido al sistema electoral que le favorece.

“Yo soy una periodista exiliada, tengo 12 años fuera del país y salí por barco” y criticó el veto de los medios de comunicación a quienes no se encuentran en Venezuela. “El veto de Globovisión con los exiliados no es del canal de ahora, es el veto viene del Globovisión que manejaba Alberto Federico Ravell. Es un veto del Gobierno, es un veto del sector colaboracionista de la oposición a quienes no le convenimos”, manifestó.

La periodista señaló que cuando Venezuela tenga un nuevo gobierno “no de adecos y copeyanos” se va a dedicar a defender los derechos humanos.

Por otra parte, manifestó que “jamás ha militado con Acción Democrática” porque no está de acuerdo con el secretario general del partido, Henry Ramos Allup. “Ya su tiempo pasó, ese señor (Henry Ramos Allup) ya pasó por la Asamblea Nacional y no cumplió, por eso la gente no lo quiere y él lo sabe”, sentenció.

Poleo indicó que como periodista no puede estar de acuerdo ni con la oposición ni con el gobierno, “yo soy una periodista y nosotros no estamos para que nos guste nadie (oposición y gobierno), pero yo tengo mis opiniones”.

Sobre las elecciones presidenciales, Poleo dijo que “no hay manera de que la oposición le gane al gobierno con este sistema electoral”.

“Maduro se va a reelegir sin que nadie le haga campaña, con sus condiciones él se va a reelegir. No tengo ninguna duda”, acotó.

Sobre una posible invasión internacional la periodista señaló “yo no deseo una invasión, pero considero que el pueblo necesita apoyo. El pueblo está desarmado y con hambre”.

DC/Globovisión