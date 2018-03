¡Que fuerte! Djane Nany confesó que nunca amó a Vanessa Senior

La exponente de la música electrónica Daniela Vásquez, mejor conocida como Djane Nany, fue una de las invitadas de la más reciente edición de Sábado en la noche, y reveló detalles de la relación amorosa que sostuvo con la comediante Vanessa Senior.

Vásquez se refirió a una declaración de Senior en la que esta afirmó que la DJ venezolana se aprovechó de su influencia en las redes sociales. “La persona dice que soy famosa gracias a ella y no es así (…) Así como yo me beneficié de Vanessa, Vanessa se benefició de mí”, afirmó; y aclaró que tiene un importante número de fanáticos que ganó tras 11 años de carrera.

Asimismo, se refirió a la parte sentimental y aseguró que quiso mucho a Senior, pero nunca sintió amor por ella. “Yo sí la quise, la adoré muchísimo, pero de amarla no. Ella lo tenía claro desde un principio… Que las cosas se fueran por otro lado, es diferente, pero siempre he sido una mujer muy clara (…) Me siento en la capacidad de vivir con alguien sin ser nada. Estamos en la nueva era, eso era antes que la gente decía que tenía que estar casada para vivir con alguien. ¡No! Yo puedo vivir con una persona y podemos hacer el amor toda la noche o todos los días sin ser nada. Me considero muy mente abierta. He asumido públicamente que me unía la cama con ella“, relató.

DC/El Farandi