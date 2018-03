Osman Aray pidió disculpas por sus polémicas fotos

Reciban como siempre un cordial saludo y aprovecho para decir que esta es la última vez que hablaré sobre mi visita a las corridas de toros.Un hecho que realmente desestime y que nunca pensé que afectaría a tanta gente y la verdad si me ha hecho reflexionar y replantear mi posición sobre este acto. Ser figura pública es una gran responsabilidad y nuestras acciones definitivamente conmueven, más de treinta mil personas pasaron por la monumental en la hermosa ciudad de Mérida, sin embargo mi visita fue más notoria. De la faena debo decir que me sorprendió como el público masivamente se deja llevar por lo que para muchos es un acto salvaje y entiendo que mi estadía me haga ver cómo participe. Quiero disculparme porque mis fotos de la corrida ofendieron a gran parte de mis seguidores quienes no apoyan esto. Me considero respetuoso de la posición de cada quien sin embargo tampoco soy un activista de esta actividad, tampoco soy el que desenfunda su espada y aunque no quiero dejar de reconocer mis actos, no defiendo el maltrato animal, si les ofendieron las fotos me disculpo de corazón y si desean esgrimir discursos proteccionistas sobre los toros yo no soy la persona indicada para recibir acusaciones porque no participó en estas lides. Valoro la vida y quisiera vivir en un mundo sin espadas, sin armas y sin guerra. Gracias a todos. 14 de febrero 2018.

