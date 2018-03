Muere Quini “El Brujo”, leyenda del fútbol español

Enrique Castro ‘Quini’ ha fallecido este martes tras sufrir un infarto mientras se dirigía en coche hacia su domicilio de Gijón.

El fallecimiento, a última hora de esta tarde, se produjo cuando conducía su coche por la céntrica calle gijonesa de Juan Carlos I, por la que se dirigía a su casa.

Quini fue atendido por dos policías nacionales hasta la llegada de una UVI móvil. Los sanitarios lograron estabilizar su estado en un primer momento, pero cuando ya se dirigían al Hospital de Cabueñes sufrió otro infarto que ya no pudo superar.

El 22 de diciembre de 1968 nacía la leyenda de Enrique Castro, Quini. Luis Cid Carriega le hacía debutar en Segunda división en el Benito Villamarín. El partido lo acabó perdiendo el Sporting y Quini no debutó marcando, no pasaría nada porque a partir de ese día no pararía de hacer goles.

El Brujo, como a él le gustaba que le llamaran, estuvo unido toda su trayectoria al gol. Con el Sporting logró más de 245 tantos en los 485 partidos oficiales que disputó con la camiseta del equipo asturiano, conjunto con el que logró cinco Trofeos Pichichi (tres en Primera y dos en Segunda), ganó dos más con el Barcelona lo que le convierten en el segundo futbolista con más trofeos de máximo goleador de la Liga española empatado con Di Stéfano y Hugo Sánchez y solo superado por Zarra.

Es el máximo goleador del Sporting en Primera división con 165 goles en 348 partidos números que unidos a los tantos que marcó con el Barcelona (54), le valen para situarse como el octavo máximo goleador de la historia de Primera división.

Con la selección, Quini llegó a disputar 35 partidos en los que marcó ocho goles. Debutó de la mano de Ladislao Kubala y disputó dos Mundiales, el de argentina de 1978 y el de España de 1982, y la Eurocopa de Italia 1980.

Además de los Trofeos individuales que ganó como máximo goleador, hay que sumarle los títulos que ganó en su etapa con el Barcelona. 2 Copas del Rey (1981 y 1983), 1 Copa de la Liga (1983), 1 Supercopa de España (1984) y 1 Recopa de Europa (1982) son los títulos que ganó y que completan su palmarés.

Los números de Enrique Castro, Quini

5 Trofeos Pichichi (73-74 Sporting, 75-76 Sporting, 79-80 Sporting, 80-81 y 81-82 Barcelona) 2 Trofeo Pichichi en Segunda división (69-70 y 76-77) 448 partidos de Liga y 219 goles Octavo máximo goleador de la historia de la Liga 35 partidos internacionales con España y 8 goles 12 temporadas en Primera con el Sporting, 348 partidos y 165 goles 4 temporadas con el Barcelona. 100 partidos y 54 goles Máximo goleador del Sporting en Primera división 2 Copas del Rey (Barcelona 80-81 y 82-83) 1 Copa de la Liga (Barcelona 82-83) 1 Supercopa de España (Barcelona 83-84) 1 Recopa de Europa (Barcelona 81-82) 485 partidos oficiales con el Sporting y 245 goles 123 partidos oficiales con el Barcelona y 60 goles

La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha lamentado la muerte del que fuera jugador internacional Enrique Castro “Quini” y ha recomendado que se guarde un minuto de silencio en su memoria en los próximos partidos de Primera y Segunda División.

DC / Marca