Lo que le respondió Patricia Schwarzgruber a su expareja

Patricia: en tu afán por justificar la separación ilegal que mantienes entre mi hijo y yo desde hace un año y tres meses sigues tratando de engañar a la opinión pública. Si bien he guardado silencio sobre muchos temas, no puedo dejar pasar por alto tu más reciente desvarío. En medio de la tragedia humanitaria que sufre nuestro país, ahora mientes con el tema de la alimentación de nuestro hijo para seguir victimizándote y mancillando mi nombre. Decir que "debes rendir la formula" de nuestro hijo y que cuentas con ella sólo gracias a un intercambio promocional es un descaro sin precedentes. Cuando te acuestas y estás en tu “yo con yo” ¿te convences de tus propias mentiras? A pesar de la separación que mantienes entre Mauricio y yo, te he hecho saber varias veces que tengo en mi casa todo lo que él pueda necesitar. Ni siquiera has querido responder porque en vez de priorizar las necesidades de nuestro hijo prefieres seguir generando polémica. Me ha tocado donar a una casa hogar algunas de las cosas que he ido guardando para Mauricio y también para Sophia, porque acercándose su fecha de caducidad sigues decidida a no recibirlas, al igual que tu papá, quien tampoco es capaz de priorizar las necesidades de nuestro hijo. Es alarmante que no haya límites dentro de tu corazón en cuanto a lo que estás dispuesta a hacer para justificar lo injustificable. El amor a nuestro hijo debería ayudarte a respetar sus derechos y a comprender que formo parte indispensable e insustituible de su vida. Te equivocas si crees que tienes carta blanca para seguir diciendo lo que te venga en gana. Al elevar el tono de tus descalificaciones e insultos, sigues malinterpretando mi buena fe y la discreción que, por el bien de nuestro hijo, he guardado respecto a tu conducta. Todo tiene un límite, Patricia: incluso la vigencia de la medida cautelar que desde julio pasado me prohibe hablar de los detalles legales del caso que se dirime en tribunales. Si tanto te preocupa tu imagen, como me han insinuado tus emisarios, te invito a reflexionar y entender que sólo tú puedes darle un vuelco a esto demostrando que tus hijos están en primer plano y que eres capaz de respetar sus derechos. #SoñandoAMau

A post shared by Daniel Otayek (@danielotayek) on Feb 7, 2018 at 12:16pm PST