Lester Toledo: “Consejo Permanente de la OEA deja claro que con este CNE no se pueden tener elecciones justas”

“El dictador, así se vista de mansa oveja, siempre será el dictador que aniquila a la disidencia y mata de hambre a sus ciudadanos, así lo vio el Consejo Permanente de la OEA, y en razón de ello aprobó una resolución para exhortar, entre otras observaciones, al régimen venezolano a emitir una nueva fecha de elecciones pero con garantías de un proceso transparente, libre, justo, legítimo y creíble”, de esta forma reaccionó el diputado Lester Toledo ante la aprobación, por 19 votos, de una resolución que sobre Venezuela se emitió este viernes en esa instancia de la Organización de Estados Americanos.

Leer También: La OEA insta a Maduro a cancelar las elecciones presidenciales de abril #23Feb

Para Toledo esta resolución desmitifica la falsa tesis que pretende imponer el régimen venezolano de: Mientras más elecciones, más democrático se es.

“Inventándose elecciones a troche y moche Nicolás Maduro y su gente no engaña a nadie, y mucho menos a la OEA que le exigió reales condiciones de transparencia y equidad, y estableció como condición mínima una nueva composición del ente electoral, sin rectoras que bailen al son que le toquen desde el Psuv, ni observadores internacionales tan cuestionados como Rodríguez Zapatero, entre otras garantías”.

El diputado venezolano, quien se encuentra en exilio forzoso y desde esa posición lleva una agenda internacional de defensa del país, aplaudió esta resolución por ser una medida de presión clave para el retorno del orden democrático y la paz social en Venezuela.

“Agradecemos a México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Panamá y Santa Lucía, en primera instancia, por tomar la iniciativa de esta resolución, también a todos los países que con su voto, elevaron su voz para evitar el agravamiento de la crisis humanitaria en Venezuela. Y tal como lo hemos señalado, de persistir este régimen en su empeño permanecer en el poder a costa de la vida de los venezolanos, irremediablemente, vendrán más resoluciones, y con ella más sanciones para los violadores de sus derechos, y de ello nos ocuparemos”.

Las ollas de González López no me callarán

“Una vulgar olla”, así calificó el dirigente nacional de Voluntad Popular, el nuevo plan “terrorista” que difundió este viernes el director del SEBIN.

“Ahora González López, el peor montador de ollas de la historia del Sebin, pretende involucrarnos a varios dirigentes de Voluntad Popular en un supuesto plan para secuestrar a Nelson Merentes, pues déjeme aclararle algo señor González, ni sus inventos, ni sus ollas, nos callaran, nuestra agenda no es terrorista, nuestra agenda está bien definida, y es buscar la salida democrática de este régimen. Poner fin a casi 20 años de terror, en los cuales usted ha sido protagonista”.

Leer También: Director del Sebin afirma que Voluntad Popular buscaba financiamiento con “secuestro de Nelson Merentes”

Para Toledo, verdadero terror es “el que sienten los padres cuando van al mercado a buscar comida para sus hijos y no les alcanza el dinero, terror de no conseguir la medicina para la salud de los suyos, terror de ver a su familia dividirse y partir a otros rumbos porque acá no tienen futuro, terror porque metan a sus hijos presos porque salieron a la calle a protestar, o terror de que se los maten”.

Señaló el diputado que es a ese sentimiento de terror en toda la población venezolana que todo funcionario de gobierno está obligado a combatir.

“En vez de montar ollas, monte una investigación seria sobre el caos eléctrico. Investigue las verdaderas razones que dejaron a 10 estados en penumbra por más de 15 horas. Ocúpese de aportar al país, no de hundirlo más en la miseria”, dijo Toledo a González López.

DC | Nota de Prensa