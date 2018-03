Katy Perry aseguró que está dispuesta a superar los traumas de mi infancia

Katy Perry vive ahora un momento de transición en su carrera, mientras se prepara para una nueva era. La artista se atrevió a habló sobre los altibajos de los últimos años de su vida y ha hecho algunas confesiones reveladoras sobre su pasado.

“Gran parte de mi vida como veinteañera fue muy intensa, muy extrema, e inconsciente de alguna manera (…) He tocado el techo a lo largo de mi vida, pero ahora quiero tocar las estrellas. Quiero crecer y convertirme en adulta. Me estoy preparando para tener una familia algún día”, confesó la artista. Por ende, está dispuesta a superar todos los traumas de su infancia; y meterse de lleno en un proceso emocional para encontrar nuevamente el equilibrio. “Es momento de alejarse de Katy Perry y volver a acercarse a Katheryn Hudson“.

Estos últimos años han sido algo difíciles para la cantante, sobre todo en lo emocional. Katy Perry tuvo una relación con John Mayer hasta 2015 y después, en 2016, comenzó a salir con el actor Orlando Bloom. La pareja rompió en 2017 y desde entonces se ha centrado en su carrera musical. “Tenía muchas expectativas al final de 2015 y 2016 que no he alcanzado. Esa fue la primera vez, en mucho tiempo, que no conseguí lo que quería. Creo que era el universo poniéndome a prueba, diciéndome: ‘vamos a ver si de verdad te quieres a ti misma’”.

“He aprendido que la gente no se identifica de ninguna manera con alguien que es perfecto o que gana siempre (…) Creo que mis mejores canciones, o las que yo considero que lo son, son básicamente charlas motivadores para mí misma. Son el discurso de mi alma, diciéndome: ‘Vamos, podemos con ello. Un pie detrás de otro’”.

DC/El Farandi