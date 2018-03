Jorge Roig: Hay rumores de que se prolongarán elecciones al menos un mes más

El expresidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) Jorge Roig, este lunes 26 de febrero durante el programa radial Por donde vamos de Unión Radio, aseveró que hay rumores que se tiene previsto diferir los comicios presidenciales al menos un mes más para la fecha estipulada.

Asimismo, declaró que en Venezuela desde hace tiempo viene funcionando con cuentos no oficiales, por lo cual afirmó que esto se refleja en la mala gestión comunicacional por parte del Gobierno y también de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en tal caso que se este discutiendo algo y estos no lo difundan.

Ex miembro de la comisión asesora del diálogo, manifestó que lo que hace complicado tener unas garantías para las elecciones es “la suma de todas las partes”, esto significa que modificar la fecha no “hace absolutamente nada”, ya que postergar mes más los sufragios no tiene ningún sentido.

“Garantías adicionales serían un poco las que estudiaron la MUD en la negociación de Santo Domingo, como por ejemplo las que uno quisiera que fueran cinco rectores independientes”, expresó.

