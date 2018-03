Inés María Calero sobre el asesino de Florida: “Hay que meterle candela y quemarlo vivo”

#Repost @delgadomaite with @get_repost ・・・ 💔💔💔 Querido Joaquin Hoy con profundo dolor lloramos tu absurda muerte ! A mis amigos , mis hermanos de vida Paty y Manuel anoche les cambio la vida tu dolorosa partida ! Tratar de entender cómo y porque un adolescente puede comprar un arma como quien compra un pantalón es sencillamente imposible ! Hace falta reflexionar sobre esto … aunque ni así tú volverás 😪Apenas empezabas a vivir Que Dios te reciba hijo Y les de fortaleza a tus padres para seguir sin ti 💔 Descansa en paz Joaquin que tú no tienes la culpa #NOMASVIOLENCIA #NOMASARMAS #CONTROLDEARNAS #YA #ESTAMOSMAL #ELMUNDOESTAMAL No nos podemos acostumbrar a la barbarie que se desató en el mundo 💔💔💔

