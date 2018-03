IMAU tomada por sus trabajadores

Cansados de esperar por una respuesta, los trabajadores del Instituto Municipal de Aseo Urbano de Maracaibo (IMAU), adscrito por orden del Tribunal Supremo de Justicia a la Gobernación del estado Zulia, tomaron las instalaciones del ente encargado de la recolección de basura en la capital zuliana.

“Tomamos las instalaciones desde las 5.00 de la mañana para exigir que nos cancelen cinco semanas de pago, un mes de cestatiques y el fidecomiso pendiente desde el 2017”, denunció Eddy Herrera, segundo vocal del Sindicato de Trabajadores del Aseo Urbano de Maracaibo (Sintrasurma).

El vocero del gremio calificó como una “mamazón de gallo” la discusión del contrato colectivo que mantienen desde el año pasado con el Gobierno regional, en la cual ya tienen 43 cláusulas firmadas y aún faltan 24 por discutir. Denunció que en la actualidad las condiciones de trabajo en la sede son inhumanas.

“Trabajamos en el estacionamiento debajo de una mata de nim porque no tenemos una base a donde llegar. Freddy Rodríguez, actual presidente del IMAU y Willy Casanova, alcalde de Maracaibo, conocen la situación y no hacen nada por solucionar”, aseguró el gremialista.

Los trabajadores manifestaron que cuando se dirigen al departamento de Recursos Humanos los envían hasta las oficinas de la Alcaldía de Maracaibo o de la Gobernación del Zulia.

“Pasamos necesidades, no tenemos comida para nuestros hijos, el nuevo encargado del IMAU, Ríchard Guanipa es un irresponsable con los planes laborales y exige que vayamos todos los días, pero si no nos pagan no tenemos dinero para los pasajes”, dijo José Alberto Alaño, delegado del gremio.

Descartados

La situación jurídica del IMAU, en la que el máximo tribunal del país no se pronuncia en torno a si el municipio tiene o no la capacidad de recoger la basura, también afecta a los empleados de la paramunicipal, quienes en la actualidad es poco el trabajo que realizan debido a que el Gobierno regional contrató a terceros para cumplir con sus labores.

“Los camiones y el personal que están en la calle fueron contratados para limpiar y recoger la basura, una responsabilidad del personal que tiene al menos 14 años aquí. Si ellos van a trabajar lo tienen que hacer de la mano con los trabajadores del instituto”, destacó Herrera.

Los trabajadores visiblemente molestos pidieron a Omar Prieto, mandatario regional; Freddy Rodríguez, presidente del instituto y a Willy Casanova, alcalde de Maracaibo, darle solución a los problemas que los aquejan lo más pronto posible, de lo contrario mantendrán el cierre de la sede y obligarán a los camiones y al personal a no prestar el servicio.

Regularización

Ríchard Guanipa, director del IMAU, nombrado por el ayuntamiento, informó a La Verdad que la semana pasada la dirección de Recursos Humanos exigió la regularización de los trabajadores del ente, pues tienen “varios meses”, en los que solo van una vez a la semana para firmar.

“Simplemente les exigimos que vayan todos los días a firmar porque no les podemos decir que cumplan horario, ya que no tenemos los equipos para sacarlos para hacer su trabajo, pero trabajamos para cambiar la situación”, señaló el funcionario.

Admitió que en la actualidad existe un retardo en el pago de dos semanas, pero entre hoy y mañana lo cancelaría. Y recordó que en la actualidad la Gobernación del estado Zulia y la Alcaldía de Maracaibo trabajan para solucionar el problema de la basura en la capital zuliana.

“Yo estuve presente durante la reunión que tuvieron en la sede. Conversamos para llegar a un acuerdo, pero ellos no quisieron acordar nada”, destacó Guanipa.

DC / Diario La Verdad