Apuntes: Ya Basta Maduro! Por Pedro Segundo Blanco (@pedrosegundoABP)

Aún cuando los seres humanos poseemos capacidad de raciocinio, por muy dotados que estemos de él, es difícil almacenar y recordar toda la información que logramos conocer, sin embargo, para tratar de responder una pregunta que se hace la gran mayoría de los venezolanos, intentaré emplear a fondo mi retentiva, en función de responder a esa inquietud. Para qué quiere Maduro seguir a trocha y mocha en el poder? Si durante estos 19 años pulverizaron la moneda, al punto que mil bolívares fuertes de hoy, o sea lo que era un millón de antes, no sirve para comprar nada; el sistema financiero y bancario lo destruyeron y lo convirtieron en una calamidad pública que a diario mantiene a humildes compatriotas de todo el País en interminables colas de horas, para tratar de conseguir 10.000 ó 20.000 bolívares por día; para que,si desmantelaron la principal industria nacional PDVSA, que producía 3 millones 400 mil barriles de petróleo diario, reduciéndola a sólo 700.000 barriles día y acabaron hasta con la producción de aceites; para que si desbarataron la producción agroalimentaria de los venezolanos que abastecía la totalidad del mercado nacional en pollos, huevos, leche, carne vacuna y de cerdos, hasta reducirla a un escaso 30% del consumo nacional; para que, si han llevado al exterminio el sistema de transporte público aéreo y terrestre, al punto que entre 7 y 8 de cada 10 unidades están paralizadas, porque dejaron a Venezuela sin divisas para adquirir repuestos, cauchos, baterías y hasta los aceites y lubricantes cuando se consiguen, cuestan cantidades millonarias inaccesibles; para que, si desvalijaron el sistema hospitalario, ambulatorio y farmacéutico, al punto que los que hospitales como el clínico universitario, que fue orgullo y ejemplo para América latina, esta convertido en un antro de corrupción, perversión y muerte y más de 12.000 médicos han tenido que huir del País, por el acoso y la persecución de la cual han sido objeto; para que, si convirtieron el sistema eléctrico nacional, considerado y reconocido como uno de los 5 mejores del mundo, en una chatarra que produce y transmite más apagones e interrupciones del servicio, que los peores del continente; para que, si los 19 años de revolución convirtió a nuestro pueblo en una sociedad de mendigos, harapientos y hambrientos que hurgan y comen de la basura, mientras Maduro y la mafia civil que ostenta y usurpa el poder disfruta y consume los mejores platos y las mejores bebidas; para que, si los parques, zoológicos, jardín botánico, el IVIC, los estadios, canchas deportivas, los laboratorios, los liceos, las escuelas, las universidades, las carreteras, vías agrícolas, las calles y avenidas de todos los pueblos, los alumbrados etc., etc., están por el suelo y si se saben aislados y rechazados por casi toda la comunidad internacional y por más del 70% de los venezolanos, porque ellos insisten en seguir a todo evento al frente del País? la única respuesta que cabe es, que a esta plaga maligna que llegó al poder, no les importa ni les duele Venezuela y están dispuestos a acabar con las pocas instituciones y vestigios que quedan de república y de democracia, con el único propósito de mantenerse aferrados al poder, a sabiendas que la destrucción total de Venezuela, conllevará indefectiblemente la destrucción de todos ellos, Ya Basta Maduro. Que esta reflexión sirva para que todos, quienes queremos el cambio político desde los que han tenido mayores responsabilidades en los fracasos y equivocaciones de estos últimos años, hasta los ciudadanos de a pie, entendamos que es la hora de salvar la República y que todos con humildad y patriotismo entendamos el rol que debemos jugar, en este aciago y complejo momento que vivimos.

“Quienes defienden el derecho a la vida de asesinos, avalan la pena de muerte de ciudadanos inocentes”

DC / Lic. Pedro Segundo Blanco / Ex parlamentario del estado Sucre