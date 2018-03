Maduro volvió a arremeter contra la iglesia: “Farsantes, fariseos, hipócritas”

Este viernes el presidente Nicolás Maduro nuevamente arremetió contra los representantes de la Iglesia, institución que ha manifestado su preocupación por la severa crisis por la que atraviesa el país desde hace meses.

Durante el encuentro nacional de las direcciones colectivas del Movimiento Hogares de la Patria, el mandatario nacional dijo que él no se pone una sotana “para disfrazarme de cristiano” y afirmó que “hay muchos con sotanas por ahí, farsantes, fariseos, hipócritas”.

Además, Maduro aseguró no darle importancia a lo que digan “los falsos, los fariseos que se ponen una sotana para llamar al odio, para llamar a la guerra, no me importa lo que digan de mí”.

DC | El Cooperante