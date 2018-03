Activista española acusada de tráfico de personas

La reconocida activista española Helena Maleno, miembro de la organización Caminando Fronteras, ha sido llamada a expresar el día de hoy en Tánger, a consecuencia de una investigación judicial iniciada en España en la que se le acusa de tráfico de migrantes.

“No he visto el expediente completo”, indicó a este diario, “pero por lo que he podido leer, la comunicación inicial entre la justicia española y la marroquí la envía España en 2012. Ahí se me señaló de tráfico de migrantes por llamadas que hice a Salvamento Marítimo.Marruecos dio a conocer una investigación en 2015, respondió que no encontró nada y solicitó a España que enviasen mi expediente”.

Maleno habita actualmente en Tánger desde 2007. Desde ahí suele informar a Salvamento Marítimo de España o al servicio de coordinación de ayuda marítima, que está ubicado en Rabat.

Posición de Maleno ante acusaciones

“No se les convoca para que lleguen a España, sino para salvar vidas en el mar”, aclara Maleno. Uno de sus más recientes mensajes tuiteado este lunes decía: “Rescatada una #patera en Alborán con 30 personas, continúa la búsqueda de 35. Quizás sea la última vez que me dejen tuitear estas alertas #FronteraSur”.

“En este instante hay una patera perdida con tres personas”, comentaba Maleno en la tarde del lunes. “Los familiares nos solicitan el teléfono de Salvamento y ellos son los que personalmente hacen a veces el seguimiento y después nos llaman para informarnos.Estoy recogiendo muchas llamadas de aliento por parte de las familias de migrantes”.

Maleno en este sentido asumió que en estos momentos se siente “completamente desbordada”. “Te señalan de tráfico, ¿pero, dónde está el lucro, dónde el dinero? Afecta en gran medida que esta investigación venga de España. Yo voy en muchas oportunidades a España, constantemente doy conferencias sobre migraciones, no sé por qué no se me ha detenido cuando he ido a España”.

La activista proveniente de España quiso dejar claro que confía en la justicia marroquí. “Confío en que entiendan cuál es la actividad que desempeño y la defensa del derecho a la vida. El rey, en su más reciente discurso, habló sobre los derechos de las personas migrantes. Confío en que el magistrado entienda cuál es mi labor”.

La involucrada enfatizó sentir temor de lo que pueda pasar con ella y sobre todo con sus hijos, mencionó que esperará los próximos días a ver que suceda.

SE