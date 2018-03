La primera polémica de Neymar en el PSG

Circuló en las redes sociales el momento en el que el brasileño le preguntó a Cavani si estaba dispuesto a lanzarlo.

Es el jugador más caro del mundo y la estrella indiscutida. Toca la mayoría de los balones y participa de casi todos los circuitos ofensivos del equipo. Pero Neymar todavía no es el dueño absoluto del PSG.

Un GIF que circuló en las redes sociales muestra el momento en el que Cavani tomó el balón para patear el penalti ante Saint Etienne. Neymar, que había participado en la jugada con el pase que derivó en la falta del uruguayo, se acercó a ‘tantear’ a su compañero de ataque, que casi no lo miró. El brasileño entendió todo: la responsabilidad no iba a ser de él.

Algo normal si se tiene en cuenta que Cavani está en el PSG desde el 2013, mientras que Neymar aún no llegó a las tres semanas. Por ahora, la cuestión de la antigüedad tiene su peso en el equipo de Emery.

Not everybody is Messi boi pic.twitter.com/2DGLRedr5z

— Barça Lens (@BarcaLens) August 25, 2017