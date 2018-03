Lanzan huesos a la calle como protesta en Cabudare y vecinos corren a recogerlos (Fotos+Videos) #30Jun

Para los que niegan que en Venezuela hay crisis humanitaria, hambre, escasez y no quieren ver cómo la gente come de la basura porque no tiene cómo llevar alimento a su casa, lo ocurrido este viernes en Cabudare es una muestra más del nivel de pobreza crítica que se vive en el país.

Sucedió en la avenida Intercomunal de Cabudare, a la altura del Colegio Americano, un camión lanzó cientos de huesos como medida de protesta para trancar la vía e inmediatamente salió la población de zonas aledañas a recogerlos.

HAMBRE:En Cabudare usaron carcazas de vacas para trancar la calle y la gente de lanzó a recogerlas para hacer sopa pic.twitter.com/p9zzDJOsUN — Nelson Bocaranda S. (@nelsonbocaranda) June 30, 2017

Cabudare #30Jun Lanzaron un camión de HUESOS para TRANCAR y bajo la gente del cerro y lo recogió para hacer SOPA#En30DiasVotoConstituyente pic.twitter.com/AxOksEoybg — Pedro Paolucci (@paolucci40) June 30, 2017