“The Boss baby” se mantiene líder en taquilla y acaba con “Smurfs 3”

“The Boss Baby” (“Un jefe en pañales”) mantuvo su liderato en taquilla por segundo fin de semana al sumar 26,3 millones.

La cinta animada con la voz de Alec Baldwin ha sumado 89,4 millones en cines de Nortamérica. También resistió al estreno de “Smurfs: The Lost Village” (“Los Pitufos en la Aldea Perdida”), que tuvo una decepcionante recaudación de 13,2 millones colocándose en tercer puesto, detrás del megaéxito de Disney “Beauty and the Beast” (“La Bella y la Bestia”), que hasta ahora ha recaudado 430,9 millones tan sólo en Estados Unidos.

No muy lejos de los pitufos quedó la comedia de Warner Bros. “Going in Style” con Michael Caine, Morgan Freeman y Alan Arkin. La película sumó 11,9 millones en su primer fin de semana en cines.

La atribulada cinta de Paramount “Ghost in the Shell” completó las cinco películas más taquilleras con 7,3 millones.

A continuación las 10 películas con mayores ingresos por taquilla en Estados Unidos y Canadá de viernes a domingo, según cifras compiladas el lunes por comScore:

1. “The Boss Baby”, 26,3 millones de dólares

2. “Beauty And The Beast”, 23,6 millones

3. “Smurfs: The Lost Village”, 13,2 millones

4. “Going In Style”, 11,9 millones

5. “Ghost In The Shell”, 7,3 millones

6. “Power Rangers”, 6,1 millones

7. “Kong: Skull Island” 5,5 millones

8. “Get Out”, 4 millones

9. “Logan”, 4 millones

10. “The Case For Christ”, 3,9 millones

DC|AP