Iris Varela negó que le de rango a presos en cárceles venezolanas #29mar

La ministra de Servicios Penitenciarios, María Iris Valera, negó la existencia de la figura de pranes en las cárceles venezolanas y dijo que más de 90 estructuras del país ya están bajo nuevo régimen penitenciario.

“Niego la existencia de pranes los reos para mi todos son iguales, no le doy rango a los privados de libertad”, subrayó la ministra durante entrevista en el programa Encendidos transmitido por Venezolana de Televisión.

“Hemos intervenido 96 espacios penitenciarios de hombres mujeres y juveniles a través del nuevo régimen (…) El ocio ya no existe en los centros penitenciarios, los privados de libertad participan en actividades culturales”, expresó.

“A través de nuestro nuevo régimen penitenciario tenemos más de 200 unidades socio-productivas (…) Aquí nunca hubo un régimen penitenciario antes de la revolución. A las mafias no les interesaban que existieran datas”, aseguró.

Sobre la fosa común hallada en la PGV, dijo: “Se han encontrado 15 cuerpos, 12 tienen sus cráneos faltan tres cráneos para continuar las investigaciones”.

Para Varela, “Venezuela puede dar cátedra en materia de derechos humanos y en materia penitenciaria”.

Consultada sobre las fotos en las que aparece con privados de libertad sostuvo: “Me he fotografiado con más de 56 mil privados de libertad porque debemos ir y compartir con esa población (…) Si yo fuera ministra de del vaticano, también me hubiese fotografiado con todos los sacerdotes de este país”.

La titular de Servicios Penitenciarios asegura que “estamos transformando a hombres y mujeres que la República Bolivariana necesita (…) No haré política penitenciaria desde las oficinas, hay que ir a la cárcel para hacer una verdadera política (…) Yo me siento como pez en el agua haciendo el trabajo penitenciario porque me prepare para ello”.

Adelantó que “hay dos centros penitenciarios que están en modalidad de transición para incluirse en el nuevo régimen (…) No estoy hablando al aire, tengo coordenadas que mostrar la ubicación exacta de estos centros penitenciarios”.

