China: Incendio en un hotel deja al menos diez muertos

Al menos diez personas murieron y otras trece resultaron heridas en un incendio en un hotel de la ciudad de Nanchang, capital de la provincia suroriental de Jiangxi, en China informaron medios de comunicación oficiales.

Según las primeras investigaciones, el fuego empezó al prender una chispa, cuando unos obreros realizaban una soldadura, en unos desperdicios, explicó el gobierno local citado por la televisión oficial CCTV, que añadió que siete personas fueron detenidas por la policía por su supuesta implicación.

El incendio se declaró alrededor de las 08.20 hora local de este sábado (7:00 p.m. del viernes en Perú) mientras más de una decena de obreros trabajaban en la segunda planta del edificio y fue extinguido en menos de dos horas.

Los bomberos hallaron siete cadáveres en el lugar, mientras que tres personas más fallecieron poco después de ingresar en el hospital. Otras trece reciben atención médica, precisó la agencia oficial Xinhua.

Un hombre que saltó desde una ventana del segundo piso también fue hospitalizado, añadió Xinhua.

El Hotel Platinum Mix del grupo chino HNA, una construcción de cuatro plantas, está conectado a un edificio de apartamentos de 24 pisos, del que fueron evacuados más de 260 residentes.

