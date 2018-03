Actriz Carolina Tejera posó junto a Donald Trump

Hoy es un día crucial para los Estados Unidos !! 🙏🏻 #45 PRESIDENTE DE LOS EE.UU !! @realdonaldtrump Este señor me dijo unas palabras y el día que la cumpla prometo revelarla en mis redes, Tengo la Fe de que Dios tenga un plan con el mundo .. Al final Dios es el que manda. This man told me something and the day it happens, I will reveal it on my social media. I have the faith that God has a plan for this earth. At the end, he is in charge. #newpresident #donaldtrump #2017 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇻🇪🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #Diosesmasdeloquepiensas #misericordiaconelmundoGod

A post shared by Carolina tejera (@carolinatejera) on Jan 20, 2017 at 8:17am PST