Simón Calzadilla: Mediante acuerdo AN declara que presupuesto 2016 seguirá vigente en 2017

En sesión ordinaria de este miércoles 19 de octubre, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Simón Calzadilla, presentó el Acuerdo de Reconducción Presupuestaria y de Rechazo a los Actos del Poder Ejecutivo Nacional supuestamente aprobatorios del Presupuesto de la República para el ejercicio fiscal 2017.

En medio de su intervención destacó que hace cinco días el Gobierno desconoció elementos inquebrantables de la democracia, al cometer la aberración de auto aprobar el Presupuesto de la República para el ejercicio fiscal 2017. Esto en virtud de que la propia Constitución ofrece la salida cuando el Poder Ejecutivo por cualquier causa no presenta el presupuesto ante la AN o si el mismo no es aprobado por ella, se sigue manteniendo la vigencia del presupuesto del ejercicio fiscal en curso.

“El Gobierno no puede gastar los recursos del pueblo como le dé la gana porque para eso todo órgano ejecutivo tiene su órgano contralor. No es un problema del “desacato” del que vienen acusando a la AN, no es un problema de legitimidad porque este Parlamento está legitimado por 8 millones de venezolanos que votaron el 6 de diciembre. Lo que realmente vienen negando es rendir cuentas al país a través de la AN”, manifestó.

A través de este acuerdo el Poder Legislativo declara que la Ley de Presupuesto del año 2016 seguirá vigente para el ejercicio fiscal 2017, tal como está previsto en la Carta Magna. Serán nulas todas las operaciones de crédito público de cualquier naturaleza, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Además informarán a la Organización de Estados Americanos, a la Organización

de Naciones Unidas y demás organismos internacionales que se trata de un presupuesto ilegal.

El diputado también divulgó que denunciarán el hecho ante la Fiscalía General de la República, al tiempo que asegura van a lograr el establecimiento de un gobierno de unidad nacional que pueda enderezar el camino del país.