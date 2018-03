Otro Chávez, por Alfonso Hernández Ortíz (@AlfonsoZulia)

Esta semana, por cuestiones de trabajo me toco viajar un día antes de la llamada toma de Venezuela a la ciudad de Caracas y aunque desde el coaching ontológico aprendí que no puede generalizarse y hablar por todos, desde mi rol como cientista de la política me dedique a observar y logre captar algunas opiniones de personas que se trasladaban desde tempranas horas de la mañana en el Metro, desde la estación de Gato Negro a Capitolio, sectores de las clases populares de Caracas;“estos carajos solo piensan en ellos; lo que quieren son muertos; no le importan los pobres; nunca se ponen de acuerdo; ninguno sirve pa’ un coño; cuando irán a reflexionar, está vaina se jodio”.

Luego de mi trabajo de campo en el Metro, me dirigí a un organismo adscrito a la administración pública, en los pasillos los funcionarios comentaban sobre la obligatoriedad de tener que asistir a una marcha para defender la revolución, uniformados con trajes de milicianos color beige, otros con sus uniformes de trabajo, murmuraban “no podemos dejar que estos bichos lleguen al poder, nos van botar a todos; pilas que te pierdes mira que la jefa va a pasar la lista; que fastidio tener que ir a caminar, con el calor que hay; cuando iremos a salir de esto, ya no aguanto más”.

El proceso de observación continuo en la la Plaza Bolívar, donde pude conversar con algunas personas y me comentaba ante la pregunta ¿Cómo ve la situación política del país?“la gente ya está hastiada de tanta peleadera; lo que hay es una pelazón,lo poquito que se hace es para comer; todos los políticos son la misma vaina; que falta nos hace Chávez, ellos seguirán peleando por el coroto y el puebloel que sufre”. Al preguntarles sobre la marcha de la MUD, “esas marchas no sirven pa un carajo; los liderazgos se encuentran dispersos, sus discursos son contradictorios; ya hay acuerdos de bajo de la mesa; no tienen los cojones pa´ llegar a Miraflores”.

Culminada mi experiencia en Caracas, me tome la tarea de indagar en unos grupos de whatsap de carácter académico donde participo con profesores universitarios, empresarios, gerentes, políticos, en fin personas con formación universitaria y un nivel económico privilegiado.

Ante la pregunta ¿Qué les pareció la marcha de la MUD? Un economista me respondió “lo único que estoy claro y te puedo garantizar, es que somos mayoría en todas las clases sociales y que el pueblo unido salió a marchar y a reclamar sus derechos constitucionales con todo entusiasmo”. Un empresario, comentaba, “pienso que marchas con uniformes políticos, es solo pantomima. Esperamos que las líneas radicales actúen de manera cierta y correcta para dar un vuelco a esta situación”. Otro afirmó “Aquí hay que matar para vivir, como en épocas anteriores. Yo jamás lo haría, pero es la única salida a todo esto”.

Ciertamente, puede evidenciarse ante estos ejercicios de investigación social, que existe una profunda frustración por parte de los sectores más populares; que la clase política tanto del gobierno como de la oposición siguen sin dar respuestas al pueblo, generando mayor descontento y anomia colectiva; que los niveles de división y resentimiento social se siguen profundizando; que los mecanismos y estrategias implementadas por la MUD, servirán como catarsis social, pero no para tumbar al gobierno; que existen sectores radicales opuestos a cualquier vía de diálogo y ansiosos por incendiar las calles; que el gobierno se ha especializado en defenderse, pero le cuesta mucho gobernar con eficiencia.

Finalmente, me permito dejar unas ultimas reflexiones, miles de marchas se han hecho en protesta al gobierno, ahora mientras no tengan un objetivo definido, seguirán siendo solo “marchas”; los tiempos donde la CTV y Fedecamaras paralizaban al país, ya pasaron, en Venezuela lo que hay es necesidad pareja y la gente lo que quiere producir para poder comer; ciertamente podría afirmar que la gente quiere cambio, pero no más de lo mismo, por lo tanto si la clase política no terminan de entender y escuchar las voces del pueblo, seguirá la orfandad, política y surgirá otro Chávez.

DC / Alfonso Hernández Ortiz / Consultor Organizacional / @AlfonsoZulia /dialogopublico@gmail.com