Carlos Vecchio aseguró que Zapatero “es cómplice de la dictadura de Maduro”

Carlos Vecchio fustigó el encuentro que sostuvo el presidente de la República, Nicolás Maduro y Rodríguez Zapatero, sobre la mediación en el diálogo con la oposición venezolana.

A juicio, del coordinador político de Voluntad Popular, “Zapatero vino a felicitar a Maduro por no presentar presupuesto a la Asamblea Nacional”.

“¿Que discuten Zapatero y Maduro? Cómo anunciar el fin del RR? ¿A eso vino? ¿Zapatero no quería RR. Vino a eso? ¿O es que Zapatero vino a decirle a Maduro lo bien q es avanzar en un “diálogo” encarcelando y cercando a la AN? ¿O acaso Zapatero vino a felicitar a Maduro por no presentar presupuesto a la AN? ¿Será q eso es lo q quiere para España?”, preguntó.

1. @drodriguezven nos dice q Maduro está con Zapatero para "avanzar en diálogo nacional" Será entre ellos pic.twitter.com/tKxKKemtx9 — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) October 16, 2016

2. Q discuten Zapatero y Maduro? Cómo anunciar el fin del RR? A eso vino ? Zapatero no quería RR. Vino a eso? pic.twitter.com/RAJqRJYT0J — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) October 16, 2016

3. O es q Zapatero vino a decirle a Maduro lo bien q es avanzar en un "dialogo" encarcelando y cercando a la AN? — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) October 16, 2016

4. O acaso Zapatero vino a felicitar a Maduro por no presentar presupuesto a la AN? Serà q eso es lo q quiere para España? — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) October 16, 2016

5. Después d 5 meses lo q ha habido es burla contra los Vzlnos y Zapatero prestándose al juego d Maduro. — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) October 16, 2016

6. Ríanse y piensen q pueden engañar al pueblo.Mañana el pueblo les dará la lección.El diálogo y La Paz es el RR16 pic.twitter.com/DHxSXI0iih — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) October 16, 2016

7.Frente a profunda crisis y hechos graves d últimas semanas q apagan democracia Vzla, no sé a q viene Zapatero.Cómplice d la dictadura — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) October 16, 2016