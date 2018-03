Articulista de Aporrea renunció a la militancia del Psuv

El lunes, Nubia Ángel, columnista de Aporrea y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), publicó en el portal Aporrea una carta abierta para presentar su renuncia a la militancia de la tolda roja.

“Nuestro partido fue enquistado por la quinta columna que de inmediato comenzó a corroer a lo interno, e infiltrados como estuvimos siempre y aún estamos, se fue corriendo la arruga y no corregimos a tiempo el daño, y mucho antes de la partida física de nuestro máximo líder, se destruyó con los anti valores capitalista la esencia de lo (que) debió ser el Psuv”, argumentó la mujer en la misiva.

De acuerdo con Ángel, la corrupción, el sectarismo, el amiguismo y el clientilismo se apoderaron del Psuv y formaron cúpulas que “solo se repartían cargos claves dentro del partido y de las instituciones de poder”.

A continuación el texto íntegro:

Carta abierta de renuncia al Psuv

Me dirijo a ustedes, en la oportunidad de notificarles mi decisión absoluta e irrevocable de renunciar al Partido Socialista Unido de Venezuela, donde milité formando parte de las bases que acompañaron al Comandante Chávez hasta el último día de su vida y colaboré incansablemente con la firme convicción revolucionaria y socialista de impulsar las estructuras que fueron requeridas para convertir nuestro partido como el primero en américa latina en aglutinar a todas las corrientes revolucionarias y de izquierdas en un solo partido, a los fines de acompañar al pueblo en sus luchas revolucionarias en todos los ámbitos (Popular, Político, Económico, Educativo y Social).

Una loable creación del Comandante Chávez, como uno de los brazos de la revolución para construir el socialismo del Siglo XXI adaptado a los nuevos tiempos históricos de inclusión que clama nuestro país y el mundo entero.

Lamentablemente, SUMAMOS MAL desde su origen y nuestro partido fue enquistado por la quinta columna que de inmediato comenzó a corroer a lo interno, e infiltrados como estuvimos SIEMPRE y aún estamos, se fue corriendo la arruga y no corregimos a tiempo el daño, y mucho antes de la partida física de nuestro máximo líder, se DESTRUYÓ con los anti valores capitalistas la ESENCIA de lo debió ser el Psuv.

La corrupción, el sectarismo, el amiguismo, el clientilismo se fueron apoderando y formando CÚPULAS que solo se repartían cargos claves dentro del partido y de las instituciones de poder, despilfarrando recursos y apropiándose de los beneficios que Chávez a través de todo instrumento que se inventaba hacía que le llegará al PUEBLO su gota de petróleo y en su buena fe, Chávez les encomendaba la administración de esos beneficios.

Desafortunadamente fuimos y aun somos ESTAFADOS por pseudos-dirigentes que nos montamos en hombros, les hicimos campaña y los apoyamos con nuestro voto y les procuramos el voto de las masas, fuimos PROTAGONISTAS de 19 VICTORIAS electorales, donde en ocasiones nos tocó cruzar en medio del basurero tapándonos la nariz y disciplinadamente acatamos POSTULACIONES A DEDO que no eran de nuestro agrado y que hoy día el tiempo nos dio la razón al no confiar en ellos ni en ellas, porque muchos y muchas resultaron ser TRAIDORES, OPORTUNISTA Y HASTA LADRONES.

Fui parte, forme parte y tome parte de las estructuras de bases que estas CÚPULAS PODRIDAS nos permitían hacer y llegar, para utilizarnos para sus fines electoreros, que fue lo único que siempre les importó de nosotros y nosotras… fui militante rasa, movilizadora, patrullera, UBCH, testigo por el psuv, miembro de mesa, presidenta de mesa, secretaria de mesa, operadora de maquina CNE, vocera… en incansables y desgastantes jornadas electorales hasta altas horas de la madrugadas DANDO LA CARA, mientras las CÚPULAS PODRIDAS desde un escritorio solo ejercían el poder y esperaban los resultados que NOSOTROS EL PUEBLO les dábamos para seguir aprovechándose y dominando las mieles del poder con total descaro y sin el más mínimo esfuerzo de su parte en ayudarnos a construir nuestro soñado socialismo.

Me niego a seguir sosteniendo una estructura que AVERGÜENZA, por la desfachatez de cómo se conduce y que para colmo pretenden además, que nos conduzcamos en sus malos vicios y mañas.

Tristemente, nuestro GIGANTE Chávez no solo fue traicionado, ¡también fue asesinado! y no conforme con esto ahora están MATANDO lo que queda de la revolución sin que podamos hacer casi nada, pues éstas cúpulas CONTROLADORAS no solo se hicieron INALCANZABLES para nosotros las bases y el pueblo, sino que son un entramado INDESTRUCTIBLES de personas e intereses oscuros muy bien organizado.

Me niego a seguir sosteniendo una estructura que AVERGÜENZA, por la desfachatez de cómo se conduce y que para colmo pretenden además, que nos conduzcamos en sus malos vicios y mañas, IRRESPETÁNDONOS a quienes nos mantenemos honestos y fieles a pesar de ellos… NO ACEPTO, seguir sosteniendo y manteniendo a una MINORÍA NUCLEADA de CHULOS y OPORTUNISTAS que han desangrado y desangran la PATRIA para su beneficio personal con total impunidad.

¡Mi confianza en EL PLAN DE LA PATRIA (como obra de HUGO Chávez para ser mejorado en el tiempo por nosotros y nosotras) y en el SOCIALISMO DEL SIGLO XXI es total!

Mi renuncia es al PSUV, por ser una estructura que debe ser REFUNDADA si es que queremos continuar y avanzar para refundar ALGÚN DÍA la patria.

Por lo pronto… paso a la retaguardia desde otras trincheras del pueblo, donde considere pueda continuar sin ataduras estériles y vergonzosas aportando mi granito de revolución al margen de SINVERGÜENZURAS de ningún tipo.

Parafraseando a mi COMANDANTE ETERNO: “NADIE DIJO QUE SERIA FÁCIL”… y aunque ésta, nuestra PRIMERA ETAPA de ensayo socialista sucumbió lamentablemente como otros en la historia, segura estoy de que LA SEMILLA DE HUGO Chávez quedó esparcida por todo el continente y mas allá.

HUGO Chávez germinará SIEMPRE QUE QUIERA LLEGADO EL MOMENTO de la mano de un verdadero pueblo chavista que se levante, así como la espada de BOLÍVAR camina por la américa latina desde hace más de doscientos años.

¡CHAVEZ VIVE!

MILITANTE RASA: NUBIA ANGEL

MARACAY – EDO. ARAGUA