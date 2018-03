Camarógrafos de Venevisión trabajarán bajo protesta este 6D por desmejoras en el canal

Dado el riesgos que representa ejercer las funciones periodísticas un día como el 6 de diciembre, aunado a la poca compensación salarial por trabajar un domingo, algunos camarógrafos de la Corporación Venezolana de Televisión C.A. (Venevision), específicamente del servicio técnico de exteriores, Cafitel, -departamento que maneja todo lo concerniente a producciones fuera del canal- se negaron a trabajar pese a que les amenazaron con no otorgarles el aumento de 30% y otros beneficios, si no lo hacían.

“Venevisión es uno de los canales que tiene mayor prestigio y uno de los que peor paga, tomando en cuenta que ha habido una reducción de personal de casi el 50%”, expresó decepcionado un trabajor que se rehusó a dar su nombre por miedo a represalias.

Otro de los trabajadores denunció que si no laboran el día de las elecciones no serán beneficiados con el incremento salarial, “nos dijeron que trabajáramos porque viene un aumento de 30%, la primera parte el 15 de diciembre y la otra parte el 15 de enero, y si no lo hacíamos no seriamos beneficiados con ese porcentaje u otro beneficio que se tenga”.

Los trabajadores preocupados denuncian que ha habido una desmejora sistemática del canal y que los beneficios han mermado por una “supuesta mala situación de la empresa”.

La dotación de uniformes también se vio afectada puesto que dieron solo una cuarta parte y una bonificación de 25.000, con la intensión de “completar las utilidades” porque según aseguró la empresa a los trabajadores, “no tienen dinero para comprar y los proveedores tampoco tienen la posibilidad de cumplir con el pedido completo”.

DC | Caraota Digital