“Inesita Terrible” regresa a las redes sociales con este conmovedor mensaje (+Tuits)

La tuitera zuliana, Inés González Arraga, mejor conocida como “Inesita Terrible”, regresó a las redes sociales, la noche de ayer publicó su primer tuit tras su liberación el martes pasado.

González indicó que hará uso de sus derechos constitucionales reflejados en el artículo 57 de la Constitución venezolana. “¡Regreso a Twitter para decirles que los amo y que soy la mujer más feliz del mundo!”.

El 4 de octubre de 2014 “Inesita” fue detenida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y posteriormente recluida en el Helicoide, luego de que publicó 30 mensajes alusivos al asesinato del diputado Robert Serra.

La vida no me alcanzará para agradecer tanto cariño y solidaridad en el peor momento de nuestras vidas. Gracias por no olvidar :-)

— Inesita Terrible (@inesitaterrible) noviembre 24, 2015