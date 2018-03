Oro por espejitos, por Golfredo Dávila (@golfredodavila)

Como país dependiente y atrasado que somos, hemos caído en el error de cambiar oro por espejitos, claro está, guardando las distancias, con la época de la colonización, cuando los nativos cambiaron el oro que poseían por espejos, telas y otros objetos que los colonizadores ofrecían y que sólo representaban una pequeña parte de lo que valían los tesoros que entregaron. En estos tiempos los espejos han sido representados por promesas, por ofrecimientos de redención e incluso de liberarnos de la opresión.

El régimen hace gala de esa vieja usanza. Un grupito de expoliadores internos y externos se han quedado con todo, al pueblo le dejaron las burusas de la torta, mientras ellos, desde el poder, arrasaron con PDVSA y la CVG, se quedaron con el oro negro y el que no es negro, y a través de la política cambiaria se robaron 70 mil millones de dólares en 10 años. No les interesa el país y nos mienten en forma descarada, no les ha importado hacer negocios oscuros con el imperio chino, con los rusos, con los iraníes, con países del ALBA, siempre que les quede su comisión. Que, dicho sea de paso, estos países también nos han cambiado espejitos por oro. Es criticable cualquier entrega de soberanía, tanto la que se hizo en el pasado con el imperio Norteamericano, como las actuales, pero no se puede seguir ocultando que los convenios con el imperio Chino, en su totalidad, han sido más desventajosos aún para el país. China se convirtió en el principal prestamista y socio comercial de nuestro país, nos prestaron más de 45.000 millones de dólares, de los cuales se ha pagado la mitad a través de envíos de crudo. Y con los 20.000 millones de dólares adicionales que “invertirán” producto de la gira de Maduro, tampoco serán para beneficiar al pueblo, serán para quedarse con la porción mayor de la torta del petróleo y los minerales.

Ellos seguirán aplicando la ley del embudo, acabaron con el aparato productivo y a pesar de la baja en el precio del petróleo y una economía que entró en recesión, seguirán haciendo sus negocios, en cambio para el pueblo habrán más impuestos, por la vía del IVA que es el más regresivo de todos, seguirá golpeando el ínfimo salario de los trabajadores y a las capas menos favorecidas; el 34% del presupuesto se va en pago de la deuda externa, habrá reducción de presupuesto para salud, educación, vivienda, misiones, seguirán las gigantescas colas y un ingreso familiar que producto del deterioro del salario, solo alcanza para cubrir un tercio de la canasta alimentaria y una quinta parte de la cesta básica. La sociedad de hoy sí conoce lo engañoso del cambio de oro por espejos, sabe que tiene un Estado hipertrofiado, con instituciones que, por estar en el negocio, se dan el lujo de responder ¿y qué?, pero insistimos, que no es una crisis que tendrá soluciones espasmódicas, aquellos que alientan atajos, situaciones sobrevenidas y aventuras, no saben del gran favor que le hacen al régimen.

Lo importante es tener la convicción de que hay salidas a la crisis y no dejarse arrastrar por las provocaciones, ni por la antipolítica, la clave es resistir y perseverar. Esta pelea está ganada, no la tiremos por la borda; aquí no tienen sentido un as bajo la manga, la gente clama transparencia, decencia y respeto, no pisar el peine de la violencia, no nos hagamos eco de los rumores, no propiciemos más incertidumbre, la salida no es de un sector u otro, ella la construiremos entre todos, no olvidemos ese gran detalle; hay que estar conscientes de lo que debe venir y tener un plan para que más nunca cambiemos oro por espejitos.

Ing. Golfredo Dávila / Secretario General de Vanguardia Popular en el Zulia / @golfredodavila