Kardashian cancelan eventos de la décima temporada

Las protagonistas del reality show “Keeping Up With the Kardashians”, de la cadena E!, cancelaron todas las actividades y entrevistas con que iban a publicitar la décima temporada del programa. Esto, luego de que el patriarca de la familia, Bruce Jenner, admitiera que quiere cambiar de sexo.

El ex deportista olímpico y la madre de Kim, Khloe y Kourtney Kardashian, Kris Jenner, se separaron el año pasado. Tras el quiebre, él comenzó a vestir prendas de mujer y a utilizar maquillaje, hasta adoptar una apariencia completamente femenina.

Hoy la prensa estadounidense informa que Kriss Jenner confesó a sus cercanos que nunca sospechó que su ex esposo podría ser transexual. Estuvieron casados por 22 años y tuvieron dos hijas, Kendall y Kylie.

La decisión de Jenner ha sido altamente difundida por la prensa estadounidense, a sólo dias del estreno del domingo de la décima temporada de “Keeping Up With the Kardashians”.

Debido a lo anterior, la familia decidió no hablar con los medios de comunicación. La estrategia de las Kardashian-Jenner es mantener en secreto todos los detalles para luego lanzarlos en su programa.

Las cámaras del reality han seguido a Bruce Jenner durante los últimos meses, por lo que registraron todo el proceso atravesado por el ex atleta.

DC – EO

Foto: Web