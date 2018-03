Johan Santana no ingresará en la rotación de Magallanes en la Serie Final

En definitiva, Johan Santana no ingresará en la rotación de los Navegantes del Magallanes en la Serie Final.

El Gocho no pudo recuperarse, a tiempo, de la fatiga que aquejó su hombro desde el 13 de enero, cuando lanzó contra los Tigres de Aragua un par de episodios, por lo que oficialmente quedó descartado.

En lugar de Santana subirá al montículo el importado Chris Leroux, que en definitiva se recuperó de molestias en la espalda que le aquejaron en el primer encuentro. El derecho canadiense irá con tres días de descanso.

“Definitivamente no contamos con Johan Santana, él seguirá con nosotros, trabajando en su rehabilitación, pero ya no es una opción para el equipo”, afirmó el Almirante. “Leroux me dijo que estaba listo, ya está mejor y en su primera salida sólo trabajó dos entradas, por lo que no está cansado”.

Santana solo pudo realizar una apertura en su regreso a la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y solo usó 17 pitcheos para completar su trabajo contra los Tigres.

García acotó que Leroux le pidió regresar al terreno para el quinto desafío de la serie.

Máximo Nelson, Yunior Novoa y el propio Omar Poveda, son candidatos a tomar la pelota para un hipotético sexto juego, de ser necesario.

DC – LVBP

Foto: AVS